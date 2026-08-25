ETV Bharat / state

IAS आंजनेय कुमार ने किया भावुक विदाई पोस्ट, समझिए क्या हैं सियासी मायने?

क्या है भावुक विदाई संदेश: आंजनेय कुमार सिंह ने X पर भावुक पोस्ट किया है. संदेश में लिखा ह- मार्च 2021 में शुरू हुई यह यात्रा अब विराम लेने के मुकाम पर है, लेकिन यह यात्रा का अंत नहीं है. समय के किसी क्षण में यह यात्रा फिर शुरू होगी. उस समय तक के लिए अलविदा. जिंदगी का स्वागत करते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए.

रामपुर: मुरादाबाद मंडल के मंडल आयुक्त रहे आंजनेय कुमार सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब उनके एक संदेश ने सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है. संदेश के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं.

क्या हैं मायने: इस संदेश के सामने आने के बाद अब इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं. सवाल यह है कि आखिर उन्होंने अपनी प्रशासनिक यात्रा को विराम देने की बात क्यों कही? क्या यह सिर्फ विदाई संदेश है या फिर इसके पीछे भविष्य की किसी नई भूमिका के संकेत भी छिपे हैं? फिलहाल इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन उनके संदेश ने चर्चाओं को जरूर हवा दे दी है.

संगीता सिंह मंडल आयुक्त मुरादाबाद (Photo Credit: ETV Bharat)

IAS का कार्यकाल: करीब साढ़े पांच वर्षों तक मुरादाबाद मंडल के शीर्ष प्रशासनिक पद पर आंजनेय कुमार सिंह रहे. उनके कार्यकाल में उन्हें कई बार सेवा विस्तार मिला. इस बार उनका प्रतिनियुक्ति विस्तार नहीं हुआ और उन्हें उनके मूल कैडर सिक्किम वापस भेज दिया गया है. उनकी जगह अब संगीता सिंह को मुरादाबाद मंडल का नया मंडल आयुक्त बनाया गया है. संगीता सिंह इससे पहले अलीगढ़ मंडल की मंडल आयुक्त थीं और 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं.

यह भी पढ़ें: लखनऊ: सात बार एक्सटेंशन पाने वाले आंजनेय कुमार को अपने मूल कैडर सिक्किम जाना तय