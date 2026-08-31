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सुक्खू सरकार हर माह इस योजना से महिलाओं को देगी 1500 रुपये और 300 यूनिट बिजली, इस दिन तक यहां करना होगा आवेदन

हिमाचल में 2 अक्टूबर से 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार' योजना का शुभारंभ होगा. सीएम सुक्खू इस योजना की घोषणा करेंगे. (रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट)

2 लाख परिवारों को मिलेगा अपना परिवार सुखी परिवारर योजना का लाभ
2 लाख परिवारों को मिलेगा अपना परिवार सुखी परिवारर योजना का लाभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 9:27 PM IST

14 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राज्य सरकार की बड़ी योजना 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार' अब जमीन पर उतरने जा रही है. 2 अक्टूबर को सोलन से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे. सरकार की ओर से करीब दो लाख परिवारों को इस योजना के दायरे में लाने की तैयारी है. ऐसे परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और परिवार की 21 से 59 वर्ष तक की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की जाएगी. इसके अलावा भी जरूरतमंद परिवारों के लिए कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ एक साथ उपलब्ध कराने की तैयारी है.

इस योजना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन से परिवार 'अति निर्धन' की श्रेणी में आएंगे और किन परिवारों को इसका लाभ मिलेगा? क्या केवल बीपीएल सूची में शामिल परिवार ही इसके पात्र होंगे? अगर किसी परिवार का नाम बीपीएल सूची में नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, तो क्या वह भी आवेदन कर सकता है? वहीं मनरेगा को लेकर भी लोगों के बीच कई सवाल हैं, क्या मनरेगा में एक दिन भी काम नहीं करने वाले परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे?

लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से विशेष बातचीत की, जिसमें योजना की पात्रता, बीपीएल सूची से इसके संबंध, मनरेगा में काम करने की शर्त, परिवारों के चयन और उन लोगों के लिए संभावित राहत जैसे कई अहम सवालों के जवाब जानने का प्रयास किया.

2 अक्टूबर से 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार' योजना का शुभारंभ होगा. (ETV Bharat)
बीपीएल सूची से बाहर परिवार भी कर पाएंगे आवेदन?

मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश से लोगों की शिकायतें आती थी कि पात्र व्यक्ति बीपीएल सूची में नहीं आते हैं. इसका एक कारण है कि केंद्र से बीपीएल परिवारों की संख्या तय होती है. उसे बढ़ाया नहीं जा सकता. केंद्र सरकार के इसे लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश है. उसी के मुताबिक हमें नंबर पूरा करना पड़ता है. इसके कारण कई परिवार बीपीएल में छूट जाते थे. इसी के तहत केंद्र सरकार एक नई स्कीम लाई है. उसके बारे में विचार मंथन हुआ और प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को इंट्रोड्यूस किया गया. इसके लिए गैर बीपीएल परिवार भी आवेदन कर सकते हैं.

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस योजना में आय सीमा को 75 हजार से नीचे रखा गया है. मनरेगा में किसी ने पिछले वित वर्ष में एक दिन का काम भी किया है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा. इसमें विकलांगों, कैंसर मरीज सहित कई क्राइटेरिया हैं, जिसको लेकर लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है. इसमें अभी तक हमने आठ चरण पूरे किए हैं और करीब 1.80 लाख परिवारों का चयन हुआ है. इसके बाद हमें बहुत से लोगों की आय प्रमाण पत्र नहीं बने होने को लेकर शिकायतें मिली. इसको देखते हुए सरकार ने योजना के लिए आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर 20 सितंबर कर दिया है. इस अवधि तक लोग अब आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन
कौन कर सकता है आवेदन (ETV Bharat)

बीपीएल में शामिल परिवार भी कर सकते हैं आवेदन?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा बहुत से लोगों की शिकायतें ये भी थी कि पंचायत में प्रधान आवेदनों को आगे नहीं भेज रहे हैं. अब सरकार ने फैसला लिया है कि लोग अब BDO और SDM के पास भी आवेदन कर सकते हैं. इसका पंचायत के जनरल हाउस से कोई लेना-देना नहीं है. नियमों के तहत योग्य पाए जाने पर आवेदक को स्कीम में लिया जाएगा. योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से क्या बेनिफिट दिए जाएंगे. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर को करेंगे. ये उन लोगों के लिए है, जिनका राजनीतिक शोषण हुआ (राजनीतिक के कारण बीपीएल में शामिल न करना) है. इस कारण बीपीएल में नहीं आ पाए थे. वे स्कीम में लाभ उठा पाएंगे. कोई व्यक्ति अगर पहले से बीपीएल में है और वह पात्र है तो इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकता है. BPL लिस्ट पहले की तरह रहेगी. उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

मनरेगा में काम नहीं, तो भी कर सकते हैं आवेदन

मनरेगा के एक दिन काम करने के बाद अगर आय 75 हजार से अधिक हो इस सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 75 हजार से कम आय वाले परिवार ही इसमें आ पाएंगे. मनरेगा में काम नहीं भी किया है और आय 75 हजार से कम है तो वो परिवार भी इसमें आएंगे. वहीं अगर मनरेगा में 1 दिन का काम किया है और परिवार की आय 75 हजार से अधिक है तो वो परिवार इसमें नहीं आ सकेंगे.

अपने स्तर पर योजनाओं का लाभ देगी सरकार

प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को लेकर क्या अपने स्तरप पर गरीब परिवारों को योजना का लाभ देगी. इस प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को प्रदेश सरकार अपने स्तर पर चलाएगी. ऐसे में सरकार अपने लेवल पर ही गरीब परिवारों का योजना का लाभ देगी. अभी योजना पर काम चल रहा है. चयनित परिवारों को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा इसपर मंथन चल रहा है और 2 अक्तूबर को सीएम इस योजना की पूरी तरह से घोषणा कर देंगे.

ऐसे परिवार योजना में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के समावेशन मानदंड में छह श्रेणियां निर्धारित की गई हैं. इनमें ऐसे परिवार जिनमें 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हों, अथवा जिनमें केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन सदस्य हों और 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो. ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो और जिनमें 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो. इसमें विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं शामिल होंगी. ऐसे परिवार जिनके मुखिया में 40 प्रतिशत विकलांगता हो. ऐसे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम एक दिन काम किया हो. ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित होने के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गए हों. ऐसे परिवार जिनका कमाने वाला सदस्य किसी दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण स्थायी रूप से दिव्यांग अथवा Bed ridden हो गया हो को अपना परिवार सुखी परिवार योजना में शामिल किया जाएगा.

ये परिवार योजना से होंगे बाहर

आयकर देने वाले, परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 75 हजार से अधिक होने पर परिवार बाहर हो जाएगा, जिन परिवारों के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है, वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे. वहीं जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी या निजी नौकरी में है, उसे भी योजना से बाहर रखा जाएगा.

अपना परिवार सुखी परिवार योजना
अपना परिवार सुखी परिवार योजना (ETV Bharat)

75 हजार की आय सीमा सबसे अहम

दस्तावेज में दिए उदाहरण के मुताबिक यदि किसी परिवार के सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा में कम से कम एक दिन काम किया है तो वह समावेशन मानदंड पूरा करता है और पात्र परिवारों के पूल में आ सकता है, लेकिन यदि इस परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक पाई जाती है तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा. वहीं यदि वार्षिक आय 75 हजार रुपये या उससे कम है और परिवार पर कोई दूसरा बहिष्करण मानदंड लागू नहीं होता, तो उसे योजना के लिए अंतिम पात्र परिवार माना जाएगा.

बीपीएल और अपना परिवार सुखी परिवार योजना में क्या है अंतर?

मुख्यमंत्री 'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना प्रदेश सरकार की अपनी योजना है. इसका उद्देश्य उन अति निर्धन परिवारों तक सरकारी मदद पहुंचाना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद बीपीएल सूची में शामिल नहीं हो पाए. वहीं, बीपीएल सूची के तहत केंद्र सरकार की व्यवस्था के अनुसार गरीब परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है. इसके लिए राज्यों के लिए एक तय कोटा निर्धारित किया गया है, लेकिन सीमित संख्या के कारण कई जरूरतमंद परिवार BPL सूची से बाहर रह जाते हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार अति निर्धन परिवारों को अपनी योजना के दायरे में ला रही है, जिनके लिए प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी. वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि BPL सूची को खत्म नहीं किया जाएगा. इसमें पहले से शामिल 261,335 परिवारों को पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा.

20 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन

मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर होगा. इसके पहले छूटे हुए परिवारों को सरकार ने आखिरी मौका दिया है, जिसके तहत नौवें चरण में 20 सितंबर तक अति निर्धन परिवार योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले आठ चरणों में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें करीब 1.80 लाख अति निर्धन परिवारों को योजना में शामिल किया जा चुका है. अभी तक आठवें चरण में शामिल हुए परिवारों के आंकड़ों की अंतिम सूची तैयार नहीं हुई है, लेकिन अगर पिछले सात चरण मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार के आंकड़े पर गौर करें तो इसमें मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत कुल 2,38,125 परिवारों ने आवेदन किया था। जिसमें पहले चरण में 27,144 परिवारों को नोटिफाई किया गया था. इसी तरह से दूसरे चरण में 21,547 परिवार नोटिफाई हुए थे. इसके बाद तीसरे चरण में 11,997, चौथे चरण में 14,746, पांचवें चरण में 17,692, छठे चरण में 17,241 और सातवें चरण में 9,644 परिवारों को नोटिफाई किया गया था. इस तरह से सात चरणों में कुल 1,20,011 फैमिलीज मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत नोटिफाई की गई थी. आठवें चरण में यही आंकड़ा अब 1.80 लाख के करीब पहुंच गया है, जिसके जिला वाईज अंतिम सूची तैयार की जा रही है.

1.20 लाख परिवार हुए नोटिफाई
1.20 लाख परिवार हुए नोटिफाई (ETV Bharat)

केंद्र से बीपीएल के लिए इतना कोटा फिक्स

केंद्र ने हिमाचल के लिए वर्ष 2006-2007 में BPL परिवारों के लिए टारगेट फिक्स किया है, जिसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2002-03 में परिवारों का सर्वे किया था, उस दौरान प्रदेश में कुल परिवारों की संख्या 11,82,926 थी, जिसमें केंद्र ने 2,82,370 परिवारों को BPL सूची में शामिल किए जाने का कोटा तय किया था. इसमें जिले के हिसाब से आंकड़ा देखें तो बिलासपुर के लिए 17,337 का टारगेट फिक्स किया गया था. इसी तरह से चंबा जिले के लिए 46,393, हमीरपुर के लिए 19,514, कांगड़ा के लिए 63,250, कुल्लू के लिए 2,824, किन्नौर के लिए 11,267, लाहौल स्पीति के लिए 2,400, मंडी के लिए 41,339, शिमला के लिए 31,682, सिरमौर के लिए 13,695, सोलन के लिए 17,478 व ऊना जिले के लिए 15,191 का कोटा निर्धारित था.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर से होगा. इसके तहत अति निर्धन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली और इन परिवारों में महिलाओं को 1500 रूपये दिए जाएंगे.

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV Bharat)

बोला कुछ और करने कुछ और ही जा रही

वहीं, इस योजना पर भाजपा विधायक डॉ. जनकराज का कहना है कि सरकार महिलाओं को 1500 रुपए मासिक और हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है. विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने परिवार में सभी 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 मासिक देने का वादा किया था, जिसके लिए सरकार बनने के बाद लाखों महिलाओं से फॉर्म में भरवाए जीईएम वहीं चुनाव के वक्त सभी उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी भरोसा दिया था, लेकिन अब सरकार केवल मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत ही परिवारों 1500 रुपए और 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रही है. चुनाव के समय बोला कुछ था और अब करने कुछ और जा रही है.

2 लाख परिवार, 45 करोड़ महीना

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का दायरा अब करीब दो लाख परिवारों तक पहुंचने जा रहा है. सरकार की ओर से अब तक करीब 1.80 लाख परिवारों का चयन किया जा चुका है, जबकि योजना के नौवें चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी है, अनुमान के मुताबिक करीब 3 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा. इस हिसाब से सरकार को हर महीने लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। यानी सालभर में यह राशि करीब 540 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. योजना का आर्थिक बोझ केवल महिलाओं को मिलने वाली सहायता तक सीमित नहीं है. चयनित करीब 2 लाख परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान भी है. वहीं, बड़ी संख्या में लाभार्थियों के जुड़ने के बाद सरकार को हर महीने होने वाले भारी वित्तीय खर्च के लिए भी लगातार बजट प्रबंधन करना होगा.

कहां से आएगा पैसा: एएस गुलेरिया

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एएस गुलेरिया का कहना है कि सरकार की हर घोषणा के पीछे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और भविष्य में उसके बोझ का आकलन जरूरी है. किसी खास वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं यदि व्यापक सामाजिक हित और समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखकर लागू नहीं की गईं, तो इससे समाज में भेदभाव की भावना बढ़ सकती है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है. यदि योजनाओं का लाभ देने के लिए अलग-अलग वर्गों के बीच अंतर बढ़ता है या पात्रता को लेकर असंतोष पैदा होता है, तो इसका सामाजिक असर भी देखने को मिल सकता है. ऐसे फैसलों से लोगों के बीच विवाद और टकराव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. सरकार के कार्यकाल के अंतिम दौर में की जाने वाली बड़ी घोषणाएं ज्यादा जोखिम वाली होती हैं.

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