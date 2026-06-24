क्या है शेड नेट और पॉली हाउस? सरकार किसानों को दे रही 50% तक सब्सिडी, मौसम की मार से सुरक्षित होगी फसल
उप निदेशक उद्यान पूजा ने बताया कि सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई थी, जिसके जरिये खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 4:38 PM IST
मेरठ : बीते 10 साल में खेती का पैटर्न काफी बदल गया है. किसान परंपरागत खेती के तरीकों से हटकर भी प्रयास कर रहे हैं. मेरठ मंडल में बड़ा बदलाव इस दौरान देखने को मिला है. पॉलीहाउस और नेट हाउस में खेती का क्रेज यहां लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है. आइये जानते हैं इसमें सरकार कैसे सहयोग करती है और किसानों को क्या लाभ होता है?
"खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा" : उप निदेशक उद्यान पूजा ने बताया कि सरकार की तरफ से मौसमी फल, सब्जियां और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पॉलीहाउस और नेट हाउस की योजना शुरू की गई थी, जिसके जरिये खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि किसान को जहां अत्यधिक सर्दी, अधिक गर्मी, पाला, कोहरा तो कभी अत्यधिक वर्षा की वजह से मौसम की मार झेलनी होती है. इसी तरह जब कोई नर्सरी भी तैयार की जाती है तो भी मौसम की मार से समस्याएं भी आ जाती थीं.
"पॉलीहाउस लगाने पर 50% अनुदान" : उन्होंने बताया कि ऐसे में समय से कई बार फसल का उत्पादन भी नहीं हो पाता. इस दिशा में सरकार किसानों के लिए योजना लाई, जिससे न सिर्फ पॉलीहाउस में उगाई जाने वाली फसल सुरक्षित रहती हैं, बल्कि बेमौसमी फल, सब्जियां और फूल तक भी उगाए जा सकते हैं. और लोग ऐसा कर भी रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस तरह से अच्छा खासा मुनाफा भी उन्हें मिल रहा है. सरकार के द्वारा इस तरफ काफी प्रयास किए गए हैं. अनुदान भी किसानों को दिया जा रहा है. 50% अनुदान पॉलीहाउस लगाने पर सरकार देती है. 2017-18 में मेरठ मंडल में सिर्फ 22 पॉलीहाउस थे, आज की तारीख में इनकी संख्या 187 हो गई है.
मेरठ मंडल में लगभग 145 पॉली हाउस : उन्होंने बताया कि वर्तमान में मेरठ मंडल में 4 लाख 97 हजार वर्ग मीटर एरिया पॉलीहाउस के अंदर आ चुका है. इसके अलावा मेरठ मंडल में लगभग 145 पॉली हाउस बन चुके हैं, बाकी का निर्माण कार्य चल रहा है. उन्होंने बताया कि दो तरह के पॉलीहाउस (Polyhouse) होते हैं, जिनमें एक होता है. उन्होंने बताया कि फैन एंड पैड सिस्टम (Fan Pad System) ये गर्मियों में पॉलीहाउस के अंदर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए इंतजाम किये जाते हैं, जिसकी मदद से हवा में नमी बरकरार रहती है. अत्यधिक गर्मी होने पर भी अंदर तापमान मेंटेन रहता है. इसमें एग्जॉस्ट फैन लगाये होते हैं.
"1800 रुपया प्रति वर्ग स्क्वायर के हिसाब से मिलता है अनुदान" : उन्होंने बताया कि इसी प्रकार दूसरे तरीके के पॉलीहाउस को प्राकृतिक रूप से हवादार पॉलीहाउस सिस्टम कहते हैं. ये भी बेहद प्रचलित है. इस इस तरह से विकसित किया जाता है कि पर्याप्त तापमान बना रहे, जिससे कि फसल अच्छी तरह ग्रोथ करे. उन्होंने बताया कि फैन एंड पैड सिस्टम आधारित पॉलीहाउस (500 वर्ग मीटर) बनाने पर इसमें 1800 रुपया प्रति वर्ग स्क्वायर के हिसाब से अनुदान मिलता है. वहीं, नेचुरल वेंटिलेशन पॉलीहाउस (NVPH) आधारित 500 वर्ग मीटर तक के पॉलीहाउस बनाने पर 1200 प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर की दर से अनुदान सरकार की तरफ से मिलता है. किसानों को 4000 वर्ग स्क्वायर मीटर तक के पॉलीहाउस बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है.
नेचुरली वेंटीलेटेड पॉलीहाउस : उन्होंने बताया कि 2000 वर्ग मीटर तक का पॉलीहाउस बनाने की बात करें तो फैन एंड पैड सिस्टम में 1450 रुपया प्रति वर्ग मीटर अनुदान दिया जाता है. वहीं, नेचुरली वेंटीलेटेड पॉलीहाउस के लिए 1450 वर्ग स्क्वायर मीटर की दर से दिया जाता है. उन्होंने बताया कि जो शेडनेट हाउस होते हैं, उनमें सिर्फ नेट लगा होता है, पॉलीथिन नहीं होती है. उन्होंने बताया कि यह भी सब्जियों की फसल के लिए अच्छे होते हैं और जिन किसानों के पास शुरुआत में अधिक पैसा नहीं होता है, वह शेड नेट हाउस से भी शुरुआत कर सकते हैं. शेड नेट हाउस में अनुदान 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सरकार की तरफ से दिया जाता है.
"दवाइयों और खाद का बेहद कम उपयोग" : उन्होंने बताया कि इस पद्धति का सबसे अच्छा फायदा यह है कि पूरी तरह से फसल रोग मुक्त रहती है और वहीं प्रतिकूल मौसम का प्रभाव भी नहीं पड़ता है. इसमें ड्रिप इरीगेशन विधि से सिंचाई होती है, अत्यधिक पानी का भी दोहन नहीं होता है, वहीं दूसरी तरफ पैदावार भी अच्छी होती है. दवाइयों का और खाद का भी बेहद ही कम उपयोग होता है.
"वर्तमान समय में मंडल में अलग-अलग जिलों में पॉलीहाउस की संख्या" : उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में अगर मेरठ जिले की बात करें तो मेरठ में कुल पॉलीहाउस की संख्या 53 है, जबकि हापुड़ में 28, बुलंदशहर में 29, गौतमबुद्धनगर में 13, गाजियाबाद में 20 और बागपत में 2 पॉलीहाउस हैं. इसी तरह से सैकड़ों किसान ऐसे हैं, जिन्होंने शेड नेट भी लगाया हुआ है और अपनी कृषि भूमि में गुलाब, खीरा, शिमला मिर्च, जरबेरा, बैंगन टमाटर, लौकी तोरी समेत अलग-अलग तरह की फसल ऊगाकर खेती कर रहे हैं.
"पॉलीहाउस की संख्या बढ़ी" : उन्होंने बताया कि जिले के किसान इन दिनों पॉलीहाउस तकनीक से शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, तोरई जैसी सब्जियों, गुलाब तथा जरबेरा जैसे फूलों की खेती करके अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं. इसी कारण जिले में पॉलीहाउस की संख्या बढ़ गई है. प्रदेश सरकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन योजना के कारण भी किसानों का पॉलीहाउस तकनीक की तरफ मोह बढ़ गया है. सरकार की ओर से इस योजना पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है.
"जिले में आठ नए पॉलीहाउस का निर्माण" : जिला उद्यान अधिकारी अरूण कुमार के अनुसार, मेरठ जिले में 500 वर्गमीटर से लेकर चार हजार वर्ग मीटर तक के क्षेत्र में पॉलीहाउस बनाए गए हैं. मेरठ जिले के सरधना, माछरा, सरूरपुर, परीक्षितगढ़ क्षेत्रों में पॉली हाउस तकनीक को किसानों ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है. वह बताते हैं कि बीते वर्ष भी जिले में आठ नए पॉलीहाउस का निर्माण हुआ है.
वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक संजय सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि सकौती क्षेत्र में जरबेरा, सरधना के खेड़ा में गुलाब और सब्जियों की खेती, सलावा में शिमला मिर्च, रहमापुर में खीरा, चिंदौड़ी में मशरूम आदि का उत्पादन भी पॉलीहाउस में किया जा रहा है. मदारपुरा गांव के रहने वाले शेखर बताते हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल में दो पॉलीहाउस बना लिए हैं और वह काफी खुश हैं. आमतौर पर वह फूलों की खेती करते हैं. किसान यशपाल सिंह ने बताया कि पॉलीहाउस में फसल उगाने पर सामान्य तरीके से दो गुना उत्पादन बढ़ जाता है. गुणवत्ता भी बरकरार रहती है.
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