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Sawan 2026 : क्यों सावन में गूंजते हैं शिवालय? क्या है रुद्राभिषेक, सहस्त्र घट अभिषेक और सावन के सोमवार का आध्यात्मिक रहस्य

क्या है भगवान के किया जाने वाला रुद्राभिषेक : रुद्राभिषेक भगवान शिव का वैदिक अभिषेक है, जिसमें 'श्री रुद्रम' (नमकम्-चमकम्) के मंत्रों के साथ शिवलिंग पर जल, दूध, पंचामृत और अन्य पवित्र द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है. ज्योतिष आचार्य के अनुसार शास्त्रों में इसे केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, ग्रह शांति, रोग निवारण और लोककल्याण का महायज्ञ माना गया है.

सावन का महीना भगवान शिव को क्यों है प्रिय? : ज्योतिषाचार्य कुलदीप शर्मा के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट (हलाहल) विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर सृष्टि को विनाश से बचाया था. मान्यता है कि उसी विष की ज्वाला (गर्मी) को शांत करने के लिए सावन में जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई. धार्मिक मान्यता ये भी है कि देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं. चातुर्मास के दौरान सृष्टि के पालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं और इसी अवधि में वे भक्तों के अधिक निकट माने जाते हैं. ऐसे में सावन में की गई शिव आराधना का फल सामान्य दिनों की तुलना में अधिक पुण्यदायी माना गया है.

जयपुर : सावन का महीना आते ही जयपुर की छोटी काशी समेत देशभर के शिवालयों में 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष गूंजने लगते हैं. शिव मंदिरों में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक और सहस्त्र घट अभिषेक जैसे विशेष अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो जाता है. कई प्रमुख मंदिरों में इन अनुष्ठानों के लिए महीनों पहले ही बुकिंग फुल हो जाती है. आखिर ऐसा क्या है कि सावन में भगवान शिव की पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है? रुद्राभिषेक कितने प्रकार का होता है? सहस्त्र घट अभिषेक क्यों किया जाता है? सोमवार ही शिव का प्रिय दिन क्यों माना जाता है? सावन से पहले जानिए इन सवालों के जवाब.

क्या है सहस्त्र घट अभिषेक : 'सहस्त्र' यानी एक हजार और 'घट' यानी कलश. इस अनुष्ठान में 1000 या कई स्थानों पर 1008 कलशों में पवित्र जल भरकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है. ताड़केश्वर महादेव मंदिर के महंत अमित कुमार व्यास ने बताया कि समुद्र मंथन के विष की ज्वाला को शीतल करने की भावना से सहस्त्र घट अभिषेक की परंपरा जुड़ी हुई है. सहस्त्र घट अभिषेक को वर्षा और अच्छी कृषि की कामना, परिवार और समाज की सुख-समृद्धि, नकारात्मक ऊर्जा का नाश, पाप कर्मों के खत्म करने और भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय बताया गया है.

सावन मास आरंभ (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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सावन के सोमवार का महत्व सबसे अधिक : सोमवार का संबंध 'सोम' यानी चंद्रमा से है. भगवान शिव के मस्तक पर अर्द्धचंद्र सुशोभित होने के कारण सोमवार शिव आराधना का सबसे शुभ दिन माना जाता है. ज्योतिष आचार्य कुलदीप शर्मा ने बताया कि मान्यता है कि इस दिन जलाभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जाप और बेलपत्र अर्पण करने से मानसिक शांति, चंद्र दोष से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

दक्षिण शैली में बना झारखंड महादेव मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

मंदिरों में रुद्राभिषेक और सहस्त्र घट को लेकर बुकिंग फुल : जयपुर के प्रमुख शिवालयों में सावन शुरू होने से पहले ही रुद्राभिषेक और सहस्त्र घट अभिषेक की लगभग सभी तिथियां बुक हो जाती हैं. झारखंड महादेव मंदिर प्रशासन के जयप्रकाश सोमानी के अनुसार इस बार भी सावन की सभी बुकिंग पहले ही पूरी हो चुकी है. सोमवार को ज्यादा भीड़ के कारण सहस्त्र घट अभिषेक नहीं कराया जाता, जबकि अन्य दिनों में दो पारियों में ये अनुष्ठान संपन्न होता है.

सावन में शिव मंदिरों में विशेष पूजा (ETV Bharat Jaipur)

पहली पारी सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक रहती है, जिसमें सहस्त्र घट अभिषेक होते हैं. इसके लिए कम से कम 2 घंटे पहले मंदिर परिसर में आना होता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन अनुष्ठान में वैसे तो कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में आने के लिए सात्विक वेश ही धारण करना चाहिए.

मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता (ETV Bharat Jaipur)

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ताड़केश्वर में लघु रुद्राभिषेक की व्यवस्था : वहीं, ताड़केश्वर महादेव मंदिर महंत अमित कुमार व्यास ने बताया कि सावन महीने में सहस्त्र घट अभिषेक की सभी तिथियां पहले ही बुक हो चुकी हैं. जिन श्रद्धालुओं को भगवान शिव का विशेष पूजन कराना है, उनके लिए मंदिर प्रशासन की ओर से लघु रुद्राभिषेक की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी. ये अनुष्ठान लगभग सवा घंटे में वैदिक विधि-विधान और रुद्र मंत्रों के उच्चारण के साथ संपन्न कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूर्व बुकिंग के आधार पर ये व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर में सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है.

भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते श्रद्धालु (ETV Bharat Jaipur)

सावन में शिव की आराधना है खास : धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रह दोष से पीड़ित लोग, कालसर्प योग वाले जातक, रोग मुक्ति की कामना करने वाले, विवाह, संतान और समृद्धि की इच्छा रखने वाले, मानसिक तनाव से मुक्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को सावन में भगवान भोलेनाथ की आराधना से विशेष फल मिलते हैं. बहरहाल, चूंकि सावन में भगवान शिव स्वयं भक्तों के बीच विराजते हैं. ऐसे में इस महीने श्रद्धा से किया गया जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक और सहस्त्र घट अभिषेक पापों का क्षय, मनोकामनाओं की पूर्ति और घर-परिवार में सुख-समृद्धि का कारण माना गया है.

ताड़केश्वर महादेव मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

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