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धरती-स्वर्ग-पाताल जैसे सुंदर हैं ये 14 लोक, अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा से खास कनेक्शन, जानिए महत्व-मान्यता

धरती-स्वर्ग-पाताल जैसे सुंदर हैं ये 14 लोक. ( etv bharat )

अयोध्या: रामनगरी में 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो चुकी है. इस परिक्रमा को लेकर सनातन धर्म में खास मान्यता है. ये मान्यता है 14 लोको की. आप सोच रहे होंगे कि आपने तो धरती, पाताल और स्वर्ग के बारे में सुना और पढ़ा है फिर भला अन्य लोक कहां हैं और इनके नाम (14 Lok Ke Naam) क्या हैं. अयोध्या की इस परिक्रमा से इनका क्या नाता है. चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आगे विस्तार से देते हैं. आप खबर को अंत तक जरूर पढ़िएगा.

सनातन के 14 लोकों का रहस्य क्या है?

हिंदू सनातन संस्कृति में 14 लोकों का वर्णन किया गया है. पुराणों के अनुसार इन 14 लोको में 7 लोकों को ब्रह्रांड यानी आकाश से ऊपर बताया गया है. यहां के हर लोक के लोकाधिपति हैं. इसके अलावा 7 लोकों को धरती के नीचे पाताल में बताया गया है. यहां भी हर लोक के स्वामी अलग अलग हैं. चलिए हर लोक के बारे में आगे जानते हैं.

अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू. (etv bharat) अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा का खास महत्व. (etv bharat)

धरती के ऊपर स्थित 7 लोक इस प्रकार हैं सत्यलोक: इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं. सनातन मान्यता के अनुसार यहां ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ निवास करते हैं. यह सबसे शीर्ष का लोक है. इस लोक में भगवान का वास होता है.



इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं. सनातन मान्यता के अनुसार यहां ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ निवास करते हैं. यह सबसे शीर्ष का लोक है. इस लोक में भगवान का वास होता है. तपोलोक: इस लोक में श्रेष्ठ तपस्वी, ऋषि, सनकादिक मुनि और चार कुमार वास करते हैं. यह तपस्या का लोक माना जाता है. यहां तपस्वियों का वास होता है.



जनलोक: इस लोक में सिद्ध पुरुष और ब्रह्मा जी के पुत्र वास करते हैं. यह तीसरे नंबर का लोक है.



इस लोक में श्रेष्ठ तपस्वी, ऋषि, सनकादिक मुनि और चार कुमार वास करते हैं. यह तपस्या का लोक माना जाता है. यहां तपस्वियों का वास होता है. इस लोक में सिद्ध पुरुष और ब्रह्मा जी के पुत्र वास करते हैं. यह तीसरे नंबर का लोक है. महर्लोक: भृगु महर्षि समेत यहां कई महर्षियों का निवास सनातन मान्यताओं में बताया गया है.



भृगु महर्षि समेत यहां कई महर्षियों का निवास सनातन मान्यताओं में बताया गया है. स्वर्गलोक: इसकी राजधानी अमरावती है. यहां इंद्र और अप्सराओं के साथ पुण्यात्मा जीवों का वास बताया गया है. इस लोक की प्राप्ति की इच्छा सनातन धर्म के हर उपासक की रहती है.



इसकी राजधानी अमरावती है. यहां इंद्र और अप्सराओं के साथ पुण्यात्मा जीवों का वास बताया गया है. इस लोक की प्राप्ति की इच्छा सनातन धर्म के हर उपासक की रहती है. भुवर्लोक: यह मध्य का लोक है. यहां सूर्य, चंद्र और नक्षत्र मंडल और तारे आदि आते हैं. यह सभी निरंतर परिक्रमाशील रहते हैं.



यह मध्य का लोक है. यहां सूर्य, चंद्र और नक्षत्र मंडल और तारे आदि आते हैं. यह सभी निरंतर परिक्रमाशील रहते हैं. भूलोक: इसे सनातन में भूर्लोक कहा जाता है. हम इसे धरती या पृथ्वी के रूप में जानते हैं.



धरती के नीचे स्थित 7 लोक

अतल: यहां असुरों का निवास रहता है. यह स्थान असुरों के लिए बेहद प्रिय है.



यहां असुरों का निवास रहता है. यह स्थान असुरों के लिए बेहद प्रिय है. वितल: यहां महादेव-पार्वती के साथ ही हाटकेश्वर महादेव का निवास माना गया है.



यहां महादेव-पार्वती के साथ ही हाटकेश्वर महादेव का निवास माना गया है. सुतल: यहां दानवराज महाराज बलि रहते हैं. उन्हें यह लोक भगवान से वरदान में मिला है.



यहां दानवराज महाराज बलि रहते हैं. उन्हें यह लोक भगवान से वरदान में मिला है. तलातल: यहां माया और वास्तुकला के ज्ञाता दानवराज मय निवास करते हैं.



यहां माया और वास्तुकला के ज्ञाता दानवराज मय निवास करते हैं. महातल: यहां अत्यंत क्रोधित सर्पों के साथ ही नागों का निवास होता है.



यहां अत्यंत क्रोधित सर्पों के साथ ही नागों का निवास होता है. रसातल: यहां दैत्य निवास करते हैं जो देवताओं के विरुद्ध लगातार साजिशें रचते रहते हैं.



यहां दैत्य निवास करते हैं जो देवताओं के विरुद्ध लगातार साजिशें रचते रहते हैं. पाताल: यह सबसे निचला लोक है.यहां नागराज वासुकी और अनंत-संकर्षण भगवान रहते हैं.







अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा क्या है: अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा लगभग 42 से 45 किलोमीटर (14 कोस) के निर्धारित मार्ग पर आवंला नवमी यानी 18 नवंबर से शुरू होती है. अयोध्या को राम यानी ब्रह्म का स्थान माना गया है. हिंदू सनातन संस्कृति में मान्यता है कि इस परिक्रमा को पैदल पूरा करने वाले को ऊपर बताए गए 14 लोको में भ्रमण नहीं करना पड़ता है. शायद यहीं वजह है हर साल आंवला नवमी पर बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या की परिक्रमा करने पहुंचते हैं. इस परिक्रमा की जुड़ाव भगवान के 14 वर्ष के वनवास और अयोध्या की रक्षा से भी जुड़ा है.



एक मान्यता ये भी: मान्यता ये भी है कि भगवान श्रीराम ने जीवन के 14 वर्ष वन में बिताए थे. उन्होंने नंगे पैर अथाह कष्टों को सहा था. श्रद्धालु उनके वनवास और मर्यादा पालन को स्मरण करते हुए इस 14 कोसी मार्ग की परिक्रमा करते हैं.



अक्षय नवमी की तिथि ही क्यों: हिंदू सनातन संस्कृति में मान्यता है कि अक्षय नवमी में किया गया कोई भी कार्य का पुण्य क्षय नहीं होता है. इस वजह से ही भक्त अक्षय नवमी पर यह परिक्रमा शुरू करते हैं.

कब से कब तक चलेगी परिक्रमा: परिक्रमा 17 नवंबर की रात करीब 1 बजे शुरू हो गई है. इस परिक्रमा का समापन 20 नवंबर की सुबह 2.55 बजे होगा. इस दौरान अयोध्या के कई रूटों पर डायवर्जन है. अयोध्या में बड़ी संख्या में ये भक्त परिक्रमा कर रहे हैं. अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा करने वाले भक्त रामलला के करेंगे दर्शन. (etv bharat) अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा शुरू. (etv bharat) 14 लोको से खास नाता है इस परिक्रमा का. (etv bharat) कहां से शुरूआत और कहां अंत: अयोध्या पहुंचने वाले भक्त सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करके इस परिक्रमा का संकल्प लेते हैं और वहीं परिक्रमा पूर्ण करते हैं. इस परिक्रमा के मार्ग में नया घाट, सूर्यकुंड, दर्शननगर, जनौरा, नाका हनुमानगढ़ी और गुप्तारघाट समेत कई प्रमुख स्थल आते हैं. 48 घंटे तक भक्त निरंतर इस रूट पर चलते रहते हैं. सरयू का एक नजारा. (etv bharat) ये भी परिक्रमाएं बेहद खास: अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के अलावा पंचकोसी परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा में भी बड़ी संख्या में भक्त हर साल भाग लेते हैं.



