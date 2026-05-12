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क्या है ‘एवरग्रीन फ्रॉड’ और ‘सीजनल फ्रॉड’? इन APK फाइल से रहें सावधान, 'साइबर दोस्त' कर रहा जागरूक

उन्होंने बताया कि इसमें APK फाइल प्रमुख हैं, जैसे वेडिंग सीजन आया तो 'weddingcard.apk' फाइल किसी अनजान नंबर से भेजी जाएगी. 'Pay Calculator' के नाम से फाइल भेजी जा सकती है. मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है तो 'LPG Booking' के नाम से लिंक या फाइलें भेजी जाती हैं. आप इन लिंक्स पर जिज्ञाशावश या भी जरूरत होने पर क्लिक कर देते हैं, इससे आपका डेटा हैक होना या कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाता है.

उन्होंने बताया कि डरा-धमकाकर आपसे पैसे लूट लिए जाते हैं. डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी प्रावधान हमारे कानून में नहीं है. दूसरा फ्रॉड है इंवेस्टमेंट स्कैम का, जिसमें ट्रेडिंग के बहाने गलत ऐप डाउनलोड कराकर आपके साथ ठगी की जाती है. उन्होंने बताया कि दूसरे जो फ्रॉड हैं वे "सीजनल फ्रॉड" हैं.

‘एवरग्रीन फ्रॉड’ और ‘सीजनल फ्रॉड’ : एसीपी, साइबर क्राइम, विदुष सक्सेना ने बताया कि साइबर क्राइम को देखते हुए जितना समय मैंने दिया है, उससे अगर आकलन करूं तो मैं इन फ्रॉड्स को दो हिस्सों में बांटता हूं. एक ‘एवरग्रीन फ्रॉड’ और दूसरा ‘सीजनल फ्रॉड’. ‘एवरग्रीन फ्रॉड’ मैं डिजिटल अरेस्ट को मानता हूं, जिसमें कि पुलिस अधिकारी बनकर या किसी अन्य विभाग का अधिकारी बनकर आपको ट्रैप किया जाता है.

वर्तमान समय में वाराणसी में एलपीजी गैस पर कमीशन के नाम पर कई लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि अब तक 19 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं. वाराणसी में 'सीजनल फ्रॉड' के बढ़ते मामलों ने पुलिस-प्रशासन की चिंता बढ़ाने के साथ ही आम लोगों की भी परेशानी बढ़ा दी है.

वाराणसी : इन दिनों 'सीजनल फ्रॉड' के मामले सामने आ रहे हैं. साइबर क्रिमिनल अलग-अलग तरीके से लोगों को इसका शिकार बना रहे हैं. APK फाइल हो, शादी के नाम पर आया निमंत्रण पत्र हो या फिर गैस सिलेंडर की बुकिंग के मामले हों, इन सभी में अलग-अलग तरीके से ठगी की तस्वीरें सामने आ रही हैं.

वाराणसी में अब तक दर्ज कराई गईं 19 शिकायतें : एसीपी साइबर क्राइम बताते हैं कि लिंक पर क्लिक करते ही बैकएंड में एसएमएस फॉरवर्डिंग या की-लॉगर्स जैसे ऐप्स काम करने लगते हैं, जो आपका ओटीपी और अन्य क्रिटिकल डेटा साइबर अपराधियों तक पहुंचा देते हैं. हाल ही में हमने एलपीजी बुकिंग फ्रॉड को लेकर दो मुकदमे दर्ज किए हैं.

पोर्टल पर करीब 19 शिकायतें आईं : वह बताते हैं कि NCRP पोर्टल पर पिछले एक-दो महीनों में करीब 19 शिकायतें आईं हैं. कुछ छोटे अमाउंट के लिए शिकायतें हैं, लेकिन हमने दो बड़े मामलों में एफआईआर कर ली है. साइबर की दुनिया में सबसे बड़ा बचाव जागरूकता है. भारत सरकार या कोई भी सरकारी संस्था WhatsApp के माध्यम से कभी भी भुगतान या बुकिंग के लिए APK फाइल नहीं भेजती हैं.



1930 पर करें कॉल : उन्होंने बताया कि आप बचाव के तरीके जानने के लिए 'साइबर दोस्त' चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां नए फ्रॉड और बचाव के तरीके बताए जाते हैं. अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें, जिससे आपका पैसा होल्ड किया जा सके. इसके अलावा cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराएं.

उन्होंने बताया कि हर थाने पर हम लोगों ने एक साइबर हेल्प डेस्क एक्टिवेट की है, जहां पर जाकर आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. भारत सरकार द्वारा "साइबर दोस्त" नाम से एक अवेयरनेस की मुहिम चलाई गई है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म आदि पर हम लोगों ने ‘साइबर दोस्त’ नाम से एक चैनल बनाया हुआ है. इसमें वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं.





खुद को साइबर फ्रॉड होने से रखे सुरक्षित : साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपना ओटीपी किसी को भी न बताएं. अपने फोन को हमेशा पासवर्ड से सुरक्षित रखें और उपयोग के बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉगआउट करना न भूलें. यदि आपका कोई फर्जी अकाउंट बनाता है, तो तुरंत संबंधित प्लेटफॉर्म को सूचित करें. वीडियो चैट और कॉल के दौरान भी विशेष सावधानी बरतें. अजनबियों से चैट रिक्वेस्ट स्वीकार करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए. असहज करने वाले व्यक्ति को ब्लॉक करना या फ्रेंड लिस्ट से हटाना सीखें.





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