WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने कुलदीप सेंगर को बताया निर्दोष, बोले-विनेश की बपौती नहीं कुश्ती

संजय सिंह और कुलदीप सेंगर. ( Etv Bharat )

गोंडा: भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ बबलू ने गोंडा में पूर्व विधायक और रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर को लेकर बड़ा बयान दिया है. संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुलदीप सेगर निर्दोष हैं. इसी तरह बृजभूषण भी निर्दोष हैं. दरअसल, नवाबगंज के नंदनी निकेतन में आयोजित राष्ट्र कथा में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह पहुंचे थे. संजय सिंह ने सदगुरु रीतेश्वर जी महाराज से आशीर्वाद लिया और कथा सुना. इसके उसके बाद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुलदीप सेंगर निर्देश है. नेता बृजभूषण सिंह निर्दोष हैं. दो चार महीने में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी. चार पहलवानों ने आरोप लगाए थे, उनकी पोल खुल चुकी है. उन्होंने कहा कि डेढ़ साल कुश्ती रुकने के बाद भारत में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है. WFI अध्यक्ष संजय सिंह. (ETV Bharat)