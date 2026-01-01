ETV Bharat / state

WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने कुलदीप सेंगर को बताया निर्दोष, बोले-विनेश की बपौती नहीं कुश्ती

गोंडा में आयोजित राष्ट्र कथा में शामिल होने पहुंचे संजय सिंह ने बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाले पहलवानों पर किया कटाक्ष

संजय सिंह और कुलदीप सेंगर. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 8:41 PM IST

गोंडा: भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ बबलू ने गोंडा में पूर्व विधायक और रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर को लेकर बड़ा बयान दिया है. संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुलदीप सेगर निर्दोष हैं. इसी तरह बृजभूषण भी निर्दोष हैं.

दरअसल, नवाबगंज के नंदनी निकेतन में आयोजित राष्ट्र कथा में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह पहुंचे थे. संजय सिंह ने सदगुरु रीतेश्वर जी महाराज से आशीर्वाद लिया और कथा सुना. इसके उसके बाद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुलदीप सेंगर निर्देश है. नेता बृजभूषण सिंह निर्दोष हैं. दो चार महीने में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी. चार पहलवानों ने आरोप लगाए थे, उनकी पोल खुल चुकी है. उन्होंने कहा कि डेढ़ साल कुश्ती रुकने के बाद भारत में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है.

WFI अध्यक्ष संजय सिंह. (ETV Bharat)

विनेश द्वारा WFI अध्यक्ष न मानने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि उनके बाप की बपौती नहीं है. उन्हें UWW व IOA और भारत सरकार अध्यक्ष मानती है. बजरंग पूनिया को लेकर कहा कि वह प्रतिबंधित पहलवान है. इनको कुश्ती से कोई मतलब नहीं होता. इन लोगों को राजनीति से मतलब है, हमारी कुश्ती में राजनीति न घुसायें. संजय सिंह विनेश फोगाट की वापसी पर कहा कि कुश्ती के लिए खेलने के लिए आएं, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी. हर तरह से उनका स्वागत है. लेकिन WFI के नियम को मानना होगा.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है. जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा सस्पेंड कर दी गई थी और जमानत दे दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी है.

