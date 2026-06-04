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वेटलैंड्स बचेंगे तो बचेगा भविष्य: विद्यार्थियों ने सीखी आर्द्रभूमियों की सेहत जांचने की तकनीक, DFO ने ETV भारत को दी जानकारी

कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि वेटलैंड्स वे क्षेत्र होते हैं जहां वर्षभर या किसी निश्चित अवधि तक पानी मौजूद रहता है. इनमें तालाब, झीलें, दलदली क्षेत्र, जलाशय और अन्य आर्द्रभूमियां शामिल हैं.जानकारों के अनुसार वेटलैंड्स प्रकृति के प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हैं. ये जल को शुद्ध करने, भूजल स्तर बनाए रखने, बाढ़ नियंत्रण, कार्बन अवशोषण और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कार्यक्रम में शामिल सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. आर.के. सिंह ने कहा कि वेटलैंड्स केवल जल स्रोत नहीं हैं, बल्कि ये हजारों प्रजातियों के जीवन का आधार हैं. यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में जल संकट और जैव विविधता के नुकसान जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

कार्यशाला की खास बात यह रही कि यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रही, बल्कि विद्यार्थियों को फील्ड स्तर पर उपयोग होने वाले आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक तकनीकों की भी जानकारी दी गई. विशेषज्ञों ने बताया कि आने वाले समय में पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है और वेटलैंड्स का संरक्षण उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

बलौदाबाजार: पर्यावरण संरक्षण की चर्चा अक्सर पेड़ों और जंगलों तक सीमित रह जाती है, लेकिन धरती के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में आर्द्रभूमियों यानी वेटलैंड्स की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बलौदाबाजार में आयोजित विशेष कार्यशाला में विद्यार्थियों को वेटलैंड्स की पहचान, संरक्षण और वैज्ञानिक परीक्षण की बारीकियां सिखाई गईं.

वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट दिनेश कुमार मारोठिया ने अपने व्याख्यान में बताया कि वेटलैंड्स का महत्व केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन, जल सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक आर्द्रभूमियों पर निर्भर करती है. कई क्षेत्रों में वेटलैंड्स किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत हैं, जबकि अनेक पक्षी और वन्यजीव इन्हें अपना स्थायी आवास बनाते हैं.उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और अतिक्रमण के कारण देशभर में वेटलैंड्स का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है. ऐसे में इनके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जनभागीदारी दोनों जरूरी हैं.

बलौदाबाजार वनमंडल की पहल

कार्यशाला में वन विभाग के अधिकारियों ने जिले में चल रहे वेटलैंड संरक्षण कार्यों की जानकारी साझा की. DFO ने बताया कि वनमंडल स्तर पर विभिन्न आर्द्रभूमियों की पहचान, दस्तावेजीकरण और उनके संरक्षण की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. इसके लिए ग्राउंड ट्रुथिंग और फील्ड सर्वे जैसी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का सहारा लिया जा रहा है. इन सर्वेक्षणों के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि किसी वेटलैंड की वर्तमान स्थिति क्या है, वहां जैव विविधता का स्तर कैसा है और संरक्षण के लिए किन उपायों की आवश्यकता है.

विद्यार्थियों ने सीखा वेटलैंड हेल्थ कार्ड का महत्व

कार्यशाला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वेटलैंड हेल्थ कार्ड पर केंद्रित रहा. सहायक अध्यापक अजय मिश्रा ने विद्यार्थियों को बताया कि किसी भी वेटलैंड की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए हेल्थ कार्ड तैयार किया जाता है। इसमें कई वैज्ञानिक मानकों को शामिल किया जाता है. इन मानकों में शामिल हैं:

जल की गुणवत्ता

जैव विविधता

रासायनिक गुण

वनस्पति की स्थिति

जीव-जंतुओं की उपस्थिति

पर्यावरणीय संकेतक

इन सभी तथ्यों का अध्ययन कर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई वेटलैंड स्वस्थ है या उसे संरक्षण की विशेष आवश्यकता है।

प्रयोगशाला नहीं, मैदान में होगी पढ़ाई

कार्यक्रम की सबसे रोचक पहल यह रही कि विद्यार्थियों को केवल कक्षा में बैठाकर जानकारी नहीं दी गई, बल्कि उन्हें स्वयं परीक्षण करने का अवसर भी प्रदान किया गया. वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न उपकरणों और रसायनों की मदद से छात्र-छात्राएं वेटलैंड्स की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे. इस दौरान वे जल के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे. साथ ही विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, पक्षियों, कीटों और अन्य जीवों का भी सर्वेक्षण करेंगे.विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की अनुभवात्मक शिक्षा विद्यार्थियों को पर्यावरण विज्ञान को व्यवहारिक रूप से समझने में मदद करेगी.

डीजीपीएस तकनीक ने बढ़ाई विद्यार्थियों की उत्सुकता

तकनीकी सत्र के दौरान विद्यार्थियों को डीजीपीएस यानी डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की जानकारी भी दी गई. जानकारों ने बताया कि सामान्य जीपीएस की तुलना में डीजीपीएस अधिक सटीक भौगोलिक आंकड़े उपलब्ध कराता है. इसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण, भूमि सर्वेक्षण और पर्यावरणीय अध्ययन में किया जाता है. विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी वेटलैंड का सही स्थान, उसका क्षेत्रफल और उसकी सीमाओं का निर्धारण करने में डीजीपीएस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.आधुनिक तकनीक से जुड़ी यह जानकारी विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित हुई.

कानून और संरक्षण की जानकारी भी दी गई

कार्यशाला में प्रशिक्षु एसीएफ गुलशन कुमार साहू ने वेटलैंड्स से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए विभिन्न नियम और नीतियां बनाई गई हैं. इनका उद्देश्य वेटलैंड्स को अतिक्रमण, प्रदूषण और अवैध दोहन से बचाना है. उन्होंने कहा कि केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं. जब तक समाज और विशेष रूप से युवा वर्ग आगे नहीं आएगा, तब तक वेटलैंड संरक्षण का लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता.

युवाओं की भागीदारी पर जोर

कार्यशाला के दौरान बार-बार इस बात पर जोर दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है. जानकारों का मानना है कि आज के विद्यार्थी ही भविष्य के नीति निर्माता, वैज्ञानिक और पर्यावरण संरक्षक बनेंगे. यदि उन्हें अभी से प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जाए तो आने वाले वर्षों में संरक्षण के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे. इसी उद्देश्य से विद्यार्थियों को संवाद, प्रश्नोत्तर और व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल किया गया.