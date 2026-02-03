ETV Bharat / state

बालसमुंद जलाशय में आर्द्रभूमि संरक्षण की पहल, 46 पक्षी प्रजातियों की पहचान

इस विशेष जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया. इनमें 5 विशेषज्ञ, जिले के अलग कॉलेज से आए 49 छात्र-छात्राएं और स्थानीय लोग शामिल रहे. कार्यक्रम को इस तरह से तैयार किया गया कि प्रतिभागी केवल सुनने वाले न रहें, बल्कि स्वयं गतिविधियों में भाग लेकर आर्द्रभूमि और जैव विविधता को नजदीक से समझ सकें. कार्यशाला में विद्यार्थियों और प्रतिभागियों को आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक तंत्र, जलाशयों की भूमिका और इनके संरक्षण से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई.

2 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजे से पलारी स्थित बालसमुंद जलाशय में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बलौदाबाजार द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण एवं जैव विविधता संवर्धन के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर, बालसमुंद जलाशय क्षेत्र में सम्पन्न हुआ.

बलौदाबाजार: प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जैव विविधता के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 के अवसर पर बलौदाबाजार जिले में एक महत्वपूर्ण पहल की गई.

कार्यक्रम के दौरान पक्षी अवलोकन और आर्द्रभूमि अध्ययन की व्यावहारिक गतिविधियां आयोजित की गईं. प्रतिभागियों ने बालसमुंद जलाशय क्षेत्र में पक्षियों की गतिविधियों को करीब से देखा और उनकी पहचान की प्रक्रिया सीखी. बारनवापारा अभ्यारण्य के अनुभवी फॉरेस्ट गाइड्स के सहयोग से कुल 46 पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई, जो इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है. इनमें स्थानीय पक्षियों के साथ-साथ प्रवासी पक्षी भी शामिल थे, जो यह साबित करते हैं कि बालसमुंद जलाशय क्षेत्रीय स्तर पर पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है. पक्षी प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए यह अनुभव काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहा.

जल नमूना संग्रह और गुणवत्ता अध्ययन

कार्यशाला के दौरान छात्र-छात्राओं ने जलाशय से जल नमूने इकट्ठे किए. विशेषज्ञों ने उन्हें जल गुणवत्ता के मानकों, जलीय जीव-जंतुओं और जलाशय के स्वास्थ्य का आकलन करने की प्रक्रिया की जानकारी दी. प्रतिभागियों को बताया गया कि किस प्रकार जल की गुणवत्ता आर्द्रभूमि के संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है. इसके साथ ही तालाब और जलाशय में पाए जाने वाले जलीय जीव-जंतुओं, पौधों और आसपास के पर्यावरण की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

आर्द्रभूमियों का महत्व विशेषज्ञों की जुबानी

कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों ने अपने संबोधन में आर्द्रभूमियों के बहुआयामी महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि आर्द्रभूमियाँ केवल पक्षियों और जलीय जीवों का प्राकृतिक आवास ही नहीं हैं, बल्कि ये भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण, स्थानीय जलवायु संतुलन और आजीविका समर्थन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित जलाशय वर्षा जल के संचयन में अहम योगदान देते हैं और यदि इनका संरक्षण सही तरीके से किया जाए, तो जल संकट जैसी समस्याओं से काफी हद तक निपटा जा सकता है.

आर्द्रभूमि संरक्षण की पहल (ETV Bharat Chhattisgarh)

बालसमुंद जलाशय का क्षेत्रीय महत्व

बालसमुंद जलाशय को लेकर विशेषज्ञों ने कहा कि यह जलस्रोत न केवल पलारी क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरे जिले के लिए पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. यह क्षेत्र स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए विश्राम और भोजन का प्रमुख स्थल है. ऐसे जलाशयों का संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने जैसा है. कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि यदि समय रहते आर्द्रभूमियों की पहचान कर उन्हें संरक्षित नहीं किया गया, तो जैव विविधता के साथ-साथ जल संसाधनों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने की पहल

कार्यक्रम के दौरान वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर के मार्गदर्शन में जिले की आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना के माध्यम से आर्द्रभूमियों को कानूनी संरक्षण मिलेगा, जिससे अतिक्रमण, प्रदूषण और अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगाई जा सकेगी. इस अवसर पर उप-विभागीय अधिकारी (वन) निश्‍चल चंद शुक्ला, वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रखर नायक और कार्यक्रम संयोजक एवं सहायक प्राध्यापक प्रो. अजय मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति रही. सभी ने अपने विचार साझा करते हुए आर्द्रभूमि संरक्षण में युवाओं और स्थानीय समुदाय की भूमिका को अहम बताया.

जनप्रतिनिधियों की सहभागिता

कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया. नगर पंचायत पलारी के अध्यक्ष गोपी साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत उपाध्यक्ष पिंटू वर्मा, हितेंद्र ठाकुर और शोधार्थी दीपक तिवारी ने सहभागिता की. जनप्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल विभागों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे जलाशयों और आर्द्रभूमियों को स्वच्छ रखने और उनके संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं.

वन विभाग की सक्रिय भूमिका

कार्यक्रम में डिप्टी रेंजर धर्म सिंह बरिहा, बीट प्रभारी मनबोधन टंडन, आबिद अली खान, रामनारायण यादव सहित वन विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे. सभी ने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई और प्रतिभागियों को जरूरी मार्गदर्शन दिया.

जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

यह जागरूकता कार्यक्रम केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि आर्द्रभूमि संरक्षण की दिशा में एक सार्थक पहल के रूप में देखा जा रहा है. विद्यार्थियों और युवाओं को सीधे प्रकृति से जोड़ने का यह प्रयास आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देने की उम्मीद जगाता है. कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर योगदान देने का संकल्प लिया. बालसमुंद जलाशय में आयोजित यह कार्यक्रम जिले में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के प्रति बढ़ती जागरूकता का एक मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया है.