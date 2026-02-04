ETV Bharat / state

बालसमुंद जलाशय में वेटलैंड संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला के दौरान 46 पक्षी प्रजातियों की पहचान

आर्द्रभूमियाँ (वेटलैंड) पृथ्वी के सबसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं. ये कई दुर्लभ, संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों का प्राकृतिक आवास होती हैं. विशेषज्ञों ने बताया कि जंगलों की तुलना में आर्द्रभूमियां तीन गुना तेजी से समाप्त हो रही हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है.

रायपुर: विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 के अवसर पर बलौदाबाजार जिले के पलारी स्थित बालसमुंद जलाशय में कार्यक्रम आयोजित किया गया. आर्द्रभूमि संरक्षण एवं जैव विविधता संवर्धन को लेकर जागरूकता कार्यशाला रखी गई. कार्यक्रम का आयोजन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बलौदाबाजार की ओर से किया गया.

60 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

इस कार्यक्रम में लगभग 60 प्रतिभागी, 5 विशेषज्ञ और जिले के अलग-अलग कॉलेज से आए 49 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. आयोजन का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक महत्व को समझाना और स्थानीय समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देना था.

पक्षी अवलोकन में 46 प्रजातियों की पहचान

कार्यक्रम के दौरान पक्षी अवलोकन और आर्द्रभूमि अध्ययन से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की गईं. छात्रों ने जलाशय से जल नमूने एकत्रित किए और बारनवापारा अभ्यारण्य के फॉरेस्ट गाइड्स के सहयोग से 46 पक्षी प्रजातियों की पहचान की. साथ ही तालाब में पाए जाने वाले जलीय जीव-जंतुओं, जल गुणवत्ता और आसपास के पारिस्थितिक तंत्र की जानकारी भी दी गई.

प्रवासी पक्षियों के लिए खास है बालसमुंद जलाशय

विशेषज्ञों ने बताया कि आर्द्रभूमियां केवल पक्षियों और जलीय जीवों का घर ही नहीं हैं, बल्कि ये भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण, स्थानीय जलवायु संतुलन और आजीविका समर्थन में भी अहम भूमिका निभाती हैं. बालसमुंद जलाशय जैसे जलस्रोत स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने के प्रयास जारी

कार्यक्रम में वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर के मार्गदर्शन में जिले की आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई. इस अवसर पर उप-विभागीय अधिकारी (वन) श्री निश्‍चल चंद शुक्ला, वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री प्रखर नायक एवं कार्यक्रम संयोजक प्रो. अजय मिश्रा उपस्थित रहे.

जनप्रतिनिधि और वन अमला भी रहा मौजूद

कार्यक्रम में नगर पंचायत पलारी के अध्यक्ष गोपी साहू, उपाध्यक्ष पिंटू वर्मा, हितेंद्र ठाकुर, शोधार्थी दीपक तिवारी, डिप्टी रेंजर धर्म सिंह बरिहा, बीट प्रभारी मनबोधन टंडन, आबिद अली खान, रामनारायण यादव सहित वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे.

वेटलैंड क्या है?

वेटलैंड का अर्थ दलदल, झील, तालाब, पीटलैंड या पानी से भरा क्षेत्र होता है. इसमें प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, स्थिर या बहता हुआ मीठा या खारा पानी सभी प्रकार के जल क्षेत्र शामिल होते हैं.