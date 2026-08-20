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'चवन्नी' वाले बयान पर भड़का पश्चिमी UP: मेरठ में फूंका अखिलेश यादव का पुतला, रालोद बोला- 'गांव में नहीं घुसने देंगे'

गुस्साए रालोद कार्यकर्ताओं ने कहा- 'सपा को बूथ एजेंट तक नहीं मिलेंगे'

'चवन्नी' वाले बयान पर बवाल
'चवन्नी' वाले बयान पर बवाल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 8:33 AM IST

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मेरठ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा जयंत चौधरी को लेकर दिए गए कथित बयान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में उबाल है. कमिश्नरी चौराहे पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एकजुट हुए और उन्होंने अखिलेश यादव का पुतला फूंका. गुस्साए रालोद समर्थक और कार्यकर्ताओं ने यहां तक कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा को एजेंट तक नहीं मिलेंगे और उनके नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा.

अखिलेश को खुली चेतावनी! (Video Credit: ETV Bharat)

'चवन्नी' वाले बयान पर बवाल: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए अपने पूर्व के सहयोगियों पर सियासी हमला बोला था. इस दौरान उन्होंने जो कहा उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता खासे नाराज हैं. आरएलडी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक के निशाने पर अखिलेश यादव हैं.

RLD कार्यकर्ताओं ने मेरठ में फूंका अखिलेश यादव का पुतला
RLD कार्यकर्ताओं ने मेरठ में फूंका अखिलेश यादव का पुतला (Photo Credit: ETV Bharat)

चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी उनके लिए भगवान के समान हैं. हम अपने भगवान के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते.- अभिमन्यु, जिलाध्यक्ष, RLD

रालोद बोला- 'गांव में अखिलेश यादव को नहीं घुसने देंगे'
रालोद बोला- 'गांव में अखिलेश यादव को नहीं घुसने देंगे' (Photo Credit: ETV Bharat)

अखिलेश यादव का फूंका पुतला: अखिलेश यादव के बयान को लेकर सपा के नेता भी कुछ नहीं बोल पा रहे, और वहीं राष्ट्रीय लोकदल समर्थक गुस्से में है.
बुधवार शाम को राष्ट्रीय लोकदल के खासतौर पर युवा इकाई के कार्यकर्ता एकजुट हुए. काफी देर तक सपा अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. युवा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला दहन किया.

'चवन्नी' वाले बयान पर भड़का पश्चिमी UP
'चवन्नी' वाले बयान पर भड़का पश्चिमी UP (Photo Credit: ETV Bharat)

यह भी पढ़ें: बस्ती पहुंचे आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने सपा मुखिया पर बोला हमला; किसान बिरादरी के अपमान से जोड़ा, "चवन्नी" वाला बयान

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