हस्तशिल्प उत्सव 2026: ऑपरेशन सिंदूर की थीम में सजा मेला, ब्रह्मोस-एस400 प्रतिकृति बनेगी आकर्षण

लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं उत्सव संयोजक महावीर चौपड़ा ने बताया कि इस बार यह उत्सव ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर होगा. इसमें बीएसएफ, आर्मी और एयरफोर्स की भर्ती प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी. सेना की गतिविधियों के बारे में युवाओं को अवगत कराया जाएगा. राज्य सरकार के मंत्री विभागानुसार योजनाएं भी बताएंगे.

जोधपुर: शहर के रामलीला मैदान में गुरुवार को पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव का आगाज होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 26 दिसंबर को इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे. उत्सव की थीम इस वर्ष हुए ऑपरेशन सिंदूर पर रखी गई है, जिसके तहत यहां बीएसएफ और आर्मी के हथियारों का प्रदर्शन होगा. उत्सव परिसर में सेना के शौर्य से जुड़े पांडाल बनाए गए हैं, जिन्हें आमजन देख सकेंगे.

पंच गौरव पर विशेष डोम : उत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रत्येक जिले के 'पंच गौरव' निर्धारित किए गए हैं. इन उत्पादों को मेले में प्रदर्शित किया जाएगा, जिनमें एक प्रमुख उत्पाद, एक खेल, एक कृषि उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक वन उत्पाद शामिल होंगे. इस पहल का उद्देश्य राजस्थान के सभी जिलों की विशिष्ट पहचान को उजागर करना तथा राज्य की आर्थिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को एक मंच पर प्रदर्शित करना है.

ये रहेंगे मेले के प्रमुख आकर्षण: इस उत्सव में आर्मी व बीएसएफ की ओर से आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, ताकि देश की युवा पीढ़ी को देश के शस्त्रों के बारे में जानकारी मिल सके. आत्मनिर्भर भारत अभियान से युवाओं को जोड़ने के लिए कुछ उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी, जिसमें मौके पर ही उत्पाद बनाए जाएंगे. मेले में आने वालों के लिए एक बोइंग विमान भी रखा जाएगा, जिस पर आमजन नाममात्र शुल्क पर सेल्फी खिंचवा सकेंगे.

ब्रह्मोस और एस-400 की प्रतिकृति होगी: उत्सव समन्वयक एवं जोधपुर प्रांत महामंत्री सुरेश कुमार विश्नोई ने बताया कि इस उत्सव में भारतीय सेना के प्रमुख शस्त्र ब्रह्मोस और एस-400 की प्रतिकृति लगाई जाएगी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस और एस-400 ने सटीक निशाने से दुश्मनों को करारा जवाब दिया था. आमजन को इनसे रूबरू कराने के लिए सैन्य अधिकारियों के सहयोग से इनकी प्रतिकृतियां स्थापित की जाएंगी.

मेले में होंगे 800 से अधिक स्टॉल्स: पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 में 15 अलग-अलग डोम बनाए गए हैं और लगभग 800 से अधिक स्टॉल्स तैयार की गई हैं. मेले में अलग-अलग आकार की स्टॉल्स तैयार की गई हैं. लघु उद्योग भारती के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि इस बार मेले में मजबूत और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है. मेले में प्रत्येक दिन दोपहर में अलग-अलग विषयों पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे. शाम को प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे.