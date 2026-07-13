कोटा से रतलाम वाया उज्जैन रेल पटरियों पर आई लोहे की दीवार, हाईटेक क्रैश बैरियर से लैस होंगे ट्रैक
कोटा से रतलाम, उज्जैन और भोपाल रेल डिविजन में पश्चिम रेलवे ट्रैक पर लगा रहा क्रैश बैरियर. 500 किमी ट्रैक पर होगी लोहे की दीवार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 5:09 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 5:32 PM IST
उज्जैन : रेलवे ने ट्रैक पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए नए सिरे से ठोस प्लानिंग की है. इसके तहत रतलाम, उज्जैन, इंदौर और भोपाल के रेलवे रूट पर करीब 500 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर दोनों तरफ कवच खड़े करना शुरू कर दिया है. ये काम आगे चलकर राजस्थान के कोटा तक होगा. इसकी सफलता को देखकर अन्य जगहों पर रेलवे इस काम को आगे बढ़ाएगा. खुले ट्रैक के दोनों तरफ करीब साढ़े 3 फीट ऊंचे लोहे के बैरियर लगाए जा रहे हैं. इसके लगने के बाद पटरियों पर अवांछित तत्वों की घुसपैठ नहीं हो सकेगी. इससे जानमाल का नुकसान होने की आशंका नहीं रहेगी.
रेलवे पटरी क्रॉसिंग नहीं होगी आसान
अभी रेलवे की पटरियों पर आम लोगों के अलावा जानवरों की आवाजाही बेधड़क होती है. इस दौरान आने वाली ट्रेनों से हादसे हो जाते हैं. लोहे के कवच पूरी ट्रैक के दोनों बनने से पटरियों पर आना असंभव हो जाएगा. रेलवे का कहना है कि सिंहस्थ 2028 को देखते हुए ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू किया गया है. क्योंकि सिंहस्थ के दौरान करोड़ों लोगों के आने की संभावना है. इनमें अधिकांश यात्री रेलवे का सहारा लेते हैं.
लोग अक्सर लोग शॉर्टकट के चक्कर में सीधे रेल पटरी पार करने लगते हैं. इससे हादसे हो जाते हैं. क्रैश बैरियर लगने से इस जानलेवा जोखिम को रोका जा सकेगा. कई बार रेलवे ट्रैक पर अचानक इंसान या मवेशी आ जाते हैं, जिस कारण कई बार गंभीर घटनाएं हो जाती हैं. ऐसी घटनाओं से सबक लेकर रेलवे द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई है.
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सुरक्षा कवच लगाने का काम उज्जैन से शुरू
रेलवे ने ट्रैक के दोनों ओर लोहे के बैरियर लगाने की शुरुआत उज्जैन से की है. प्लानिंग के अनुसार सबसे पहले उज्जैन के शहरी क्षेत्र के रेलवे ट्रैक को कवर किया जा रहा है. इस दौरान इसकी भी व्यवस्था की जा रही है कि कहां से लोग आसानी से ट्रैक पार कर सकते हैं. उज्जैन शहरी क्षेत्र में कई जगहों पर दीवारें पहले से बनी हैं. उन्हें जस का तस रखा जाएगा. ये जरूर देखा जाएगा कि कहीं इन दीवारों को पाकर लोग पटरियों तक तो नहीं पहुंच सकते.
इंदौर रेलवे जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार का कहना है "आमतौर पर रेलवे ट्रैक पर मवेशी आ जाते हैं. इसके चलते रेलवे ट्रैक को कवर करने के लिए क्रेस बैरियर लगाए जा रहे हैं और पूरे उज्जैन मंडल में रेलवे के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जा रही है."