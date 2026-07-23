घोलवड़-उमरगाम रेलखंड पर बाढ़ जैसे हालात, सूर्यनगरी और रणकपुर एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें प्रभावित, जाने रूट और शेड्यूल
पश्चिम रेलवे के घोलवड़-उमरगाम रेलखंड पर जलभराव के कारण जोधपुर मंडल की छह प्रमुख ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है.
Published : July 23, 2026 at 2:29 PM IST
जोधपुर : पश्चिम रेलवे के घोलवड़-उमरगाम रोड रेलखंड पर भारी जलभराव के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल से जुड़ी सूर्यनगरी सुपरफास्ट, रणकपुर एक्सप्रेस और बेंगलुरु एक्सप्रेस सहित छह प्रमुख रेल सेवाओं का संचालन प्रभावित हुआ है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि कुछ का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है.
जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि पश्चिम रेलवे के घोलवड़ एवं उमरगाम रोड स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या-203 पर जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण इस रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है. इसके चलते प्रभावित ट्रेनों को आंशिक रद्द अथवा बदले मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 14707 हनुमानगढ़-दादर रणकपुर एक्सप्रेस,जो 22 जुलाई को हनुमानगढ़ से रवाना हुई उसे नवसारी तक ही संचालित किया गया. इस कारण यह ट्रेन नवसारी-दादर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इस वजह से ट्रेन संख्या 14708, दादर-हनुमानगढ़ रणकपुर एक्सप्रेस 23 जुलाई को दादर के स्थान पर नवसारी से रवाना होगी. इसलिए यह रेलसेवा दादर-नवसारी के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी. यात्रियों से अपील है कि वे सफर से पहले ट्रेनों की स्थिति की जांच कर लें.
इसे भी पढ़ें: यात्रियों के लिए खुशखबरी! आजमगढ़ से मुंबई के बीच कोटा होकर चल रही है वीकली स्पेशल ट्रेन
इधर ट्रेन संख्या 12479, जोधपुर-बांद्रा टर्मिनस सूर्यनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस,जो 22 जुलाई को जोधपुर से रवाना हुई थी, अब नडियाद तक ही संचालित की गई . इसके चलते नडियाद-बांद्रा टर्मिनस के बीच यह रेलसेवा आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इस कारण वापसी में ट्रेन संख्या 12480 बांद्रा टर्मिनस-जोधपुर सूर्यनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 23 जुलाई को बांद्रा टर्मिनस के स्थान पर नडियाद से ही संचालित होगी. यानी यह रेल सेवा बांद्रा टर्मिनस-नडियाद के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी.
इन ट्रेनों का बदला मार्ग : ट्रेन संख्या 20693 जोधपुर-बेंगलुरु एक्सप्रेस 23 जुलाई को जोधपुर से प्रस्थान कर सूरत-उधना-पालधी-जलगांव होकर परिवर्तित मार्ग से चलेगी. वहीं ट्रेन संख्या 22475 हिसार-कोयंबटूर एक्सप्रेस, जो 22 जुलाई को हिसार से रवाना हुई है, उसे सूरत-जलगांव-इगतपुरी-पनवेल-रोहा मार्ग से संचालित किया जा रहा है.
इसे भी पढ़ें: कोटा होकर चल रही दो स्पेशल ट्रेनों को किया नियमित, अब हिसार-तिरुपति व हिसार-खड़की वीकली चलेगी