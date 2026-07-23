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घोलवड़-उमरगाम रेलखंड पर बाढ़ जैसे हालात, सूर्यनगरी और रणकपुर एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें प्रभावित, जाने रूट और शेड्यूल

जोधपुर : पश्चिम रेलवे के घोलवड़-उमरगाम रोड रेलखंड पर भारी जलभराव के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल से जुड़ी सूर्यनगरी सुपरफास्ट, रणकपुर एक्सप्रेस और बेंगलुरु एक्सप्रेस सहित छह प्रमुख रेल सेवाओं का संचालन प्रभावित हुआ है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि कुछ का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है.

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि पश्चिम रेलवे के घोलवड़ एवं उमरगाम रोड स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या-203 पर जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण इस रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है. इसके चलते प्रभावित ट्रेनों को आंशिक रद्द अथवा बदले मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 14707 हनुमानगढ़-दादर रणकपुर एक्सप्रेस,जो 22 जुलाई को हनुमानगढ़ से रवाना हुई उसे नवसारी तक ही संचालित किया गया. इस कारण यह ट्रेन नवसारी-दादर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इस वजह से ट्रेन संख्या 14708, दादर-हनुमानगढ़ रणकपुर एक्सप्रेस 23 जुलाई को दादर के स्थान पर नवसारी से रवाना होगी. इसलिए यह रेलसेवा दादर-नवसारी के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी. यात्रियों से अपील है कि वे सफर से पहले ट्रेनों की स्थिति की जांच कर लें.

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