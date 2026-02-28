ETV Bharat / state

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी सहित तीन इंजीनियरों का वारंट जारी, तीन अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता, मेरठ के मुख्य अभियंता वितरण गुरजीत सिंह और अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल अभिषेक सिंह का जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें तीन अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने भूमि इंटरप्राइजेज मेरठ की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता रजत ऐरन व राजकुमार सिंह को सुनकर दिया है. मेरठ निवासी निखिल त्यागी की फर्म भूमि एंटरप्राइजेज की ओर से मेरठ में डीजल गाड़ियों और ड्राइवर की आपूर्ति के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से जारी टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए याचिका की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. इसके बावजूद टेंडर प्रक्रिया जारी रहने पर यह अवमानना याचिका की गई.

अधिवक्ता द्वय रजत ऐरन एवं राजकुमार सिंह ने कहा कि अवमानना नोटिस जारी होने एवं रोक के बावजूद विपक्षी अधिकारी टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और भुगतान भी कर रहे हैं. नोटिस का तामील हो जाने के बावजूद न तो आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया गया और न ही अधिकारियों की और से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए, जो न्यायालय की घोर अवमानना की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने तीनों अधिकारियों का जमानती वारंट जारी करते हुए सीजेएम मेरठ को तीन अप्रैल को तीनों अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

