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मध्य प्रदेश के मौसम पर अल नीनो का प्रहार, तेलंगाना में अटके मानसून से कई राज्यों में सूखे का संकट

अल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक ऐसी प्राकृतिक घटना है, जिसमें समुद्र की सतह असामान्य रूप से गर्म हो जाती है. ऐसी स्थिति में समुद्री तल से भारत की ओर आने वाली मानसूनी हवाएं भी गर्म हो जाती हैं, जो अपने साथ नमी को मानसून के रूप में आगे नहीं बढ़ा पाती है. ऐसी स्थिति में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है और मानसून में होने वाली बारिश भी औसत या कमजोर हो जाती है.

इंदौर: लगातार अवर्षा से जूझ रहे पश्चिम मध्य प्रदेश में इस बार फिर मानसून पर अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है. लिहाजा मॉनसून सीजन शुरू होने के बावजूद, यहां बादल बरसने की स्थिति में नहीं हैं. माना जा रहा है कि इस बार औसत से कम बारिश के कारण यहां सूखे जैसी स्थिति बन सकती है. जिसका असर स्थानीय कृषि और आम जन-जीवन के अलावा महंगाई के रूप में पड़ने की आशंका है.

इधर भारत में अल नीनो का यही असर जून माह में मानसून का सीजन शुरू होने के साथ ही नजर आ रहा है. 15 जून के बाद जहां मालवा निमाड़ के विभिन्न इलाकों में बारिश का दौर शुरू होना था, उस समय यहां भीषण गर्मी का दौर जारी है. चौंकाने वाली स्थिति यह है कि दिन का तापमान अधिक रहने के साथ रात के तापमान में भी वृद्धि हो चुकी है. ऐसी स्थिति में दिन के अलावा रातें भी गर्म हो रही हैं.

सामान्य से कम बारिश होने की आशंका

आधा जून का महीना बीत जाने के बाद इंदौर में जो प्री मानसून की आंशिक बारिश हुई, वह भी असामान्य रूप से अलग-अलग क्षेत्र में कुछ देर के लिए हुई. वहीं प्री मानसून के बावजूद भी इंदौर अधिकतम 36 डिग्री और न्यूनतम करीब 27-28 डिग्री तापमान बना हुआ है. इस स्थिति के चलते अब माना जा रहा है कि इस साल का मानसून औसत रूप से कमजोर रहने वाला है. इसके चलते मालवा निमाड़ अंचल में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है.

खरीफ फसल की सिंचाई के लिए करनी होगी व्यवस्था

मौसम विज्ञानी और कृषि विशेषज्ञ डॉ आनंद हर्षाना बताते हैं, "अल नीनो के कारण इस बार मानसून 90 से 92% रहेगा. इसके अलावा बारिश के सीजन में भी कई-कई दिनों तक बारिश नहीं होने की आशंका रहेगी. ऐसी स्थिति में खरीफ की फसल को बचाने के लिए किसानों को फसल में सिंचाई की समानांतर व्यवस्था करनी पड़ेगी. वहीं, अब किसानों को कम पानी वाली फसल बुवाई की गाइडलाइन जारी की गई है."

कई राज्यों में सूखे का संकट (ETV Bharat)

एक शहर में अलग-अलग मौसम

प्री मानसून बारिश के दौरान इंदौर में पिछले रविवार सुबह जो बारिश हुई उसका आंकड़ा एयरपोर्ट क्षेत्र की ऑब्जर्वेटरी में 1 इंच बताया गया. जबकि कृषि महाविद्यालय की ऑब्जर्वेटरी में यह 5 से 10 मिलीमीटर बताया गया. इस प्रकार आधे इंदौर में बारिश और आधे इंदौर में सूखा नजर आया. वहीं, दूसरी ओर तापमान की बात करें तो एयरपोर्ट की ऑब्जर्वेटरी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के करीब बताया जा रहा है.

वहीं, कृषि महाविद्यालय की ऑब्जर्वेटरी में न्यूनतम तापमान बारिश न होने के कारण 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है. फिलहाल मालवा निमाड़ अंचल में अधिकतम तापमान 45 से नीचे गिरकर 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है.

कृषि उत्पादन होगा प्रभावित, बढ़ेगी महंगाई

प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा कृषि आधारित है यहां की कृषि आमतौर पर मानसून पर निर्भर है. ऐसी स्थिति में यदि यहां बारिश सामान्य नहीं हो पाती है, तो खरीफ की फसल सोयाबीन, धान और मक्का की फसल के उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है. ऐसी स्थिति में किसानों पर भी मौसम की मार पड़ने की आशंका है. यही वजह है कि अब कृषि विभाग भी किसानों को कम पानी वाली फसल की बुवाई की सलाह दे रहा है. ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन कम होने से बाजार में खाद्यान्न की कीमत भी बढ़ जएगी. जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव पड़ेगा.

जुताई और बुवाई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे किसान

मालवा निमाड़ में 1 जून से 16 जून तक प्री मानसून में औसत से 57% बारिश कम हुई है. वही, इंदौर जिले में 48.9 मिलीमीटर बारिश होना था, जो मात्र 25.3 मिली मीटर ही हुई है. जहां तक खरीफ फसल के लिए खेत की जुताई का सवाल है, तो किसान फसल की बुवाई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं. इंदौर के किसान संतोष सोमतिया का कहना है कि "खेतों में खाद डालने और बुवाई के लिए बारिश का इंतजार है."

कई राज्यों में सूखे का संकट

मानसून के सीजन में इस बार अल नीनो के प्रभाव से भारत में मानसून की गति कमजोर पड़ गई है. केरल, तमिलनाडु होते हुए मानसून तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड के अलावा बिहार और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है. लेकिन इसके आगे बढ़ने के लिए मानसून की गति धीमी हो गई है. इस कारण मौसम और कृषि वैज्ञानिक चिंता में हैं. कई राज्यों में सूखे का संकट है.