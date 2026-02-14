ETV Bharat / state

बिगड़ने वाला है UP का वेदर, 48 घंटे बाद मौसम फिर लेगा करवट, विभाग ने जारी किया अलर्ट

16 फरवरी से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा. इससे 17 और 18 फरवरी को यूपी सहित कई राज्यों पर भारी असर दिखेगा.

बदलेगा यूपी का मौसम! 16 फरवरी से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर.
Published : February 14, 2026 at 11:15 AM IST

Published : February 14, 2026 at 11:15 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम शुष्क चल रहा है ज्यादातर इलाकों में सुबह-शाम के समय पड़ने वाला घना कोहरा अब कम हुआ है. केवल तराई वाले क्षेत्रों में सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया हुआ है दिन में आसमान साफ होने की वजह से तेज धूप खिल रही है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है. ज्यादातर जिलों में अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक अथवा सामान्य चल रहे हैं.

पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी

मौसम विज्ञान विभाग में आने वाले 17 बार 18 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बारिश के बाद फिर से तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. सुबह-शाम की ठंडक जारी रहेगी. दिन में आसमान साफ होने से तेज धूप खिलेगी और दिन में ठंड का असर और कम होगा.

लखनऊ के कुछ इलाकों में ऐसी रही तस्वीर.

लखनऊ में इस समय एयर क्वॉलिटी इंडेक्स भी सेटिस्फेक्ट्री जोन में है. शुक्रवार को लखनऊ का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 120 रिकॉर्ड किया गया, जो की यलो जोन में आता है.

धुंध के साथ दिन का आगाज़ हुआ लखनऊ में: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह-शाम के समय हल्की धुंध छाई रही दिन में आसमान साफ रहा कुछ स्थान पर बादलों की भी आवाजाही रही अधिकतम तापमान में गुरुवार के मुकाबले एक डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कf सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.

लखनऊ में इस तरह से दिख रहा मौसम.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह-शाम के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेंगे तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 27 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

16 फरवरी से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा.

अयोध्या सबसे ठंडा, बांदी सबसे गर्म: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का अयोध्या सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान बांदा जिले में 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले तीन दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. इसी के साथ एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा. इसकी वजह से 17 व 18 फरवरी को यूपी के पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. बारिश के बाद फिर से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक का अप-डाउन होगा.

मेरठ में अब भी दिखता है कोहरा.

गौर करें तो 16 फरवरी 2026 से एक नया और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) आ रहा है. यह उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित करेगा. इसके असर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड) में 16-18 फरवरी के दौरान भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है. मैदानी इलाकों जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, और राजस्थान में बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती हैं. इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

मेरठ का मौसम.

मेरठ में रात में ठिठुरन, दिन में पारा हाई

मेरठ में मौसम हर दिन बदलाव कर रहा है. आज 14 फरवरी को वेलेंटाइन के दिन सुबह सूरज के दर्शन तो जरूर हुए, लेकिन कोहरा कुछ इलाकों में धुंधली सी चादर ओढ़े बना हुआ रहा. वहीं रात में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. मौसम विभाग मौसम वैज्ञानिक पी के शाही के मुताबिक पूर्वानुमान के मुताबिक मेरठ में आज दिन में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं आज का न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री तक रहने का पूर्वानुमान लगाया है.

मेरठ में धूप-छांव का खेल.

इसके साथ ही हवा के 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने का पूर्वानुमान है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स भी आज राहत दे रहा है. आज यहां का AQI 138 है.

