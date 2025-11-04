राजस्थान में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, जयपुर समेत कई जिलों में बारिश, येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार 5 नवंबर से प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा. अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा.
Published : November 4, 2025 at 1:19 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो गया है. इसके प्रभाव से राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में सोमवार और मंगलवार को बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. हाल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बारिश और बूंदाबांदी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. आने वाले दिनों में जहां एक ओर सर्दी का असर बढ़ेगा. वहीं किसानों को बारिश के कारण फसल नुकसान की चिंता भी सताने लगी है.
5 नवंबर से बदलेगा मौसम: मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ इस समय पर 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच सक्रिय है और इसका अक्षांश लगभग 65 डिग्री पूर्व देशांतर से उत्तर दिशा में 30 डिग्री अक्षांश के पास स्थित है. इसके प्रभाव से राज्य के जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं, बीकानेर संभाग में आंशिक बादल छाए रहे. मौसम विभाग ने बताया कि 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा. उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है. इस बीच, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभागों में हल्की वर्षा हुई, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहा.
जयपुर में सर्दी की दस्तक, हल्की बूंदाबांदी का दौर: राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह से ही घने बादल छाए रहे. कई इलाकों, 22 गोदाम, सिविल लाइंस, सोडाला, रामबाग, टोंक रोड, सहकार मार्ग, महेश नगर, गोपालपुरा, निर्वाण नगर और मानसरोवर में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई. बारिश के साथ ही गुलाबी नगरी में सर्दी की दस्तक महसूस की गई. हल्की बूंदाबांदी के चलते लोगों की सुबह की दिनचर्या बदल गई. मॉर्निंग वॉक करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं तापमान में हल्की गिरावट के बाद लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं. मौसम विभाग का कहना है कि जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर रुक-रुक कर बूंदाबांदी जारी रह सकती है.
राज्य के अधिकांश भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री गिरावट होने की प्रबल संभावना है।
जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा में हुई बारिश: सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश का असर देखने को मिला. जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. बाड़मेर जिले के बालेरा में सोमवार को तेज बारिश हुई. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई और पश्चिमी भाग में कही कही हल्की बारिश दर्ज की गई. राज्य में सर्वाधिक बारिश देवली (टोंक) में 55.0 मिलीमीटर दर्ज की गई. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान अलवर में 16.2 डिग्री दर्ज किया गया.
जालौर जिले में भी 12 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पाली, जोधपुर और जैसलमेर में भी देर शाम हल्की बारिश दर्ज की गई. राजस्थान में दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. मौसम विभाग, जयपुर केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, 3 नवंबर 2025 को सीकर में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक था. वहीं बाड़मेर में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा. इसी तरह से अजमेर में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम था. फतेहपुर, चूरू और बीकानेर में भी दिन का तापमान 34 से 35 डिग्री के बीच दर्ज हुआ, जबकि डबोक और माउंट आबू जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट देखी गई.
टोंक में तेज बारिश, बीसलपुर से पानी की निकासी: टोंक जिले में मंगलवार अल सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया. देवली, दूनी, टोंक, उनियारा, निवाई, मालपुरा और टोडारायसिंह में तेज बारिश हुई. लगातार वर्षा से किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है, क्योंकि कई जगहों पर फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. बीसलपुर बांध से भी पानी की निकासी जारी है. बांध के 11 नंबर गेट को 2 मीटर तक खोलकर करीब 12020 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. नवंबर महीने में यह पहली बार है जब बांध से पानी छोड़ा गया है. बारिश का दौर जारी रहने से जल निकासी में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.