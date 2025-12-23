ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर

मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से प्रदेश में अगले तीन दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना बनी हुई है. न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट आती है तो ठंड और भी बढ़ जाएगी. फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में बदली या बारिश की कोई संभावना नहीं है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में ठंड का असर दिसंबर के पहले सप्ताह से देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अगले तीन दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ की मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला (ETV BHARAT)

सर्दी के ताजा हाल पर क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि आज की स्थिति में वेस्टर्न डिस्टरबेंस बना हुआ है, जो पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है. वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से प्रदेश में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है.'

सरगुजा संभाग में कोहरा का अटैक

आज की स्थिति में उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग के सभी जिलों में घना कोहरा छाए रहने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. एक दिन के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इसका प्रभाव अगले तीन दिनों तक रहने की संभावना है. घना कोहरा की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी- गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

शीतलहर बढ़ाएगा परेशानी

मध्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग और रायपुर संभाग के एक दो स्थानों पर शीत लहर जैसी स्थिति बनने की संभावना है. उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री के आसपास है. मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री के बीच चल रहा है. दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के बीच चल रहा है.

बदली या बारिश की संभावना नहीं

छत्तीसगढ़ में बदली या बारिश को लेकर मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा. उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में कोहरे का असर तीन से चार दिनों तक रहने की संभावना है. बुधवार सुबह तक उत्तर छत्तीसगढ़ में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.