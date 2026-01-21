ETV Bharat / state

हरियाणा में आज रात से बदल जाएगा मौसम, एक साथ 3 पश्चिमी विक्षोभों की होगी एंट्री, गरज-चमक के साथ होगी बरसात

हरियाणा में 25 जनवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहने वाला है. इस दिन राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है.

हरियाणा में आज रात से बदल जाएगा मौसम
हरियाणा में आज रात से बदल जाएगा मौसम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 21, 2026 at 8:04 AM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: हरियाणा में कल से मौसम का मिजाज बदल जाएगा. मौसम विभाग ने राज्य में 25 जनवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया है. लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से कहीं पर कोहरा और कहीं पर बादल छाए रहने के आसार हैं, साथ ही कहीं पर बूंदाबांदी तो कही पर बारिश भी देखने को मिल सकती है. वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक, रात का तापमान सामान्य जबकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

सोनीपत में सबसे कम तापमान: बीते 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सोनीपत में दर्ज किया गया है. जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री भिवानी में रिकॉर्ड किया गया. 22-24 जनवरी की समय अवधि के दौरान हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है. जबकि 25 जनवरी से ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना है.

3 वेस्टर्न डिस्टरबेंस की होगी एंट्री: मौसम विभाग के मुताबिक, 3 पश्चिमी विक्षोभों के आंशिक प्रभाव के कारण 25 जनवरी तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा. 21-24 जनवरी तक बदलवाई और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. जबकि 25 जनवरी को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी. इससे रात्रि तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और दिन के तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है. इस दौरान हल्की से मध्यम गति से हवाएं चलने के आसार हैं. सुबह-शाम कुछ इलाकों में धुंध का भी असर रहेगा.

चंडीगढ़ मौसम: चंडीगढ़ मौसम की बात करें तो यहां आज, बुधवार सुबह हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है. गुरुवार से 23 जनवरी तक मौसम बदल जाएगा. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं. वहीं, बुधवार को चंडीगढ़ में दिनभर धूप खिली रही, हालांकि सुबह के समय धुंध भी छाई हुई थी. लेकिन धूप खिलने के कारण लोगों को सर्दी और शीतलहर से कुछ राहत जरूर मिली है.

