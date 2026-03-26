हरियाणा के15 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट, तेज हवाओं से फसलों पर खतरा, किसानों को चेतावनी
हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण मौसम विभाग ने आज 15 जिलों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.
Published : March 26, 2026 at 9:30 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. IMD की मानें तो अनुसार राज्य के करीब 15 जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर प्रमुख रूप से शामिल हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
पश्चिमी विक्षोभ का असर: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 26 मार्च से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इससे दिन के समय बढ़ रही गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, जबकि रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने के आसार हैं, जिससे मौसम सुहावना हो जाएगा.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 3/25/2026 pic.twitter.com/bQFsGdwH49— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) March 25, 2026
27 से 29 मार्च तक बारिश और आंधी के आसार: मौसम विभाग के अनुसार 27 मार्च को दक्षिण और पूर्वी हरियाणा के जिलों में भी बारिश का दायरा बढ़ेगा. वहीं 28 मार्च को अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. 29 मार्च तक कई स्थानों पर गरज-चमक और आंधी का सिलसिला जारी रह सकता है. इस दौरान तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.
किसानों को चेतावनी: तेज हवाओं और संभावित ओलावृष्टि को देखते हुए किसानों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है. मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम पहले से कर लें. खासकर गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है.
न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज: राज्य में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. औसतन करीब 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है, जिससे रातें थोड़ी ठंडी बनी हुई हैं. सबसे कम तापमान 13.8°C सोनीपत में दर्ज किया गया, जबकि हिसार में 15.5°C, करनाल में 14°C और रोहतक में 16.8°C तापमान रिकॉर्ड हुआ.
दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी: वहीं, दिन के तापमान में औसतन 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि तापमान अभी भी सामान्य के आसपास बना हुआ है. गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 35°C रहा, जबकि हिसार में 34°C, अंबाला में 31.6°C और करनाल में 31.2°C दर्ज किया गया. मौसम में बदलाव के साथ आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट शुरू होने की संभावना है.
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