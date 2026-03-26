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हरियाणा के15 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट, तेज हवाओं से फसलों पर खतरा, किसानों को चेतावनी

हरियाणा के15 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. IMD की मानें तो अनुसार राज्य के करीब 15 जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर प्रमुख रूप से शामिल हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पश्चिमी विक्षोभ का असर: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 26 मार्च से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इससे दिन के समय बढ़ रही गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, जबकि रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने के आसार हैं, जिससे मौसम सुहावना हो जाएगा. 27 से 29 मार्च तक बारिश और आंधी के आसार: मौसम विभाग के अनुसार 27 मार्च को दक्षिण और पूर्वी हरियाणा के जिलों में भी बारिश का दायरा बढ़ेगा. वहीं 28 मार्च को अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. 29 मार्च तक कई स्थानों पर गरज-चमक और आंधी का सिलसिला जारी रह सकता है. इस दौरान तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.