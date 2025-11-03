ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 24 घंटे भारी, पश्चिमी विक्षोभ लाएगा तूफानी बारिश, 4 नवंबर से बदलेगा मौसम

मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कराएगा तूफानी बारिश. मौसम विभाग का नवंबर के आखिरी सप्ताह से कड़ाके की ठंड का अलर्ट.

Madhya Pradesh Weather Forecast
मध्य प्रदेश में सोमवार को बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 5:29 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 5:47 PM IST

भोपाल: मौसम में बन रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से केंद्रीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है. बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटो में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिससे 7 नवंबर तक बारिश जारी रहने की संभावना है. वहीं, मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने इंदौर, धार और झाबुआ समेत 15 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छंटने के बाद दिन और रात के तापमान में तेजी से बदलाव होगा. नवंबर के आखिरी सप्ताह से प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू होने की संभावना है.

बीते 24 घंटों में एमपी के कुछ हिस्सों में हुई बरसात

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "पिछले 24 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आईसोलेटेड बारिश दर्ज की गई. प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बालाघाट के खैरलांजी में 11.3 मिलीमीटर दर्ज की गई. जबकि इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन और जबलपुर संभाग के जिलों में आइसोलेटेड बारिश दर्ज की गई है. हालांकि, प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश दर्ज नहीं हुई है. वहीं किसी भी स्टेशन से आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की घंटनाएं भी रिकार्ड नहीं हुई.

अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी शुरू, न्यूनतम और गिरेगा

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी शुरू हो गई है. इसके बावजूद भी अभी दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है. अभी बीते एक सप्ताह से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर था, इस दौरान आसमान में बादल थे. जिसके कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन अब बादल छंटने के बाद एक बार फिर अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी शुरू हो गई है. हालांकि, न्यूनतम तापमान अभी मेंटेन था, लेकिन बीते 24 घंटे में यह भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है.

दो मौसम प्रणालियां सक्रिय, बारिश की संभावना कम

मध्य प्रदेश में अभी कोई खास सिनाप्टिसक सिस्टम एक्टिव नहीं है. एक लो प्रेशर एरिया जो बन रहा था, उसका साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर-पूर्वी अरेबियन सी के ऊपर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है. वहीं, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ट्रफ के रूप में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है. यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश कर सकता है. हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों ने इसकी संभावना कम जताई है.

6 नवंबर से शुष्क हो जाएगा प्रदेश का मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अभी उत्तरी एमपी में मौसम साफ बना हुआ है. पश्चिमी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बादल छाए हैं. जबकि दक्षिणी और सेंट्रल एमपी में भी बादल छटने की संभावना है. ऐसे में नार्थ वेस्ट रीजन में आइसोलेटेड बारिश होने की संभावना है. हालांकि, प्रदेश में कहीं भी मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी नहीं जारी की गई है.

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "5 नवंबर से सिस्टम कमजोर हो जाएगा. इस दौरान पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में आइसोलेटेड बारिश की संभावना है. लेकिन 6 नवंबर के बाद प्रदेश का मौसम पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा."

सोमवार को इन जिलों में बारिश की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों ने सोमवार को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. इनमें सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्ना में हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ जिलों में बिजली चमकने और आंधी-तूफान की संभावना भी है.

शिवपुरी में रही सबसे ठंडी रात

मध्य प्रदेश में बादल छंटते ही तापमान में बदलाव शुरू हो गया है. दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी शुरू हो गई है. रविवार को सबसे अधिकतम तापमान नर्मदापुरम में 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि खजुराहो में 32 डिग्री सेल्सियस, दतिया में 31.4 और भोपाल में 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि बीते 24 घंटे में सबसे सर्द रात शिवपुरी में रही.

यहां का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, राजगढ़ में 15.4 डिग्री सेल्सियस, गुना में 16.6 और खरगोन में 16.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. जबकि प्रदेश के एक मात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

