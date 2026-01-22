ETV Bharat / state

हरियाणा में आज से पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, 6 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज प्रदेश के 6 जिलों में बारिश की संभावना है.

Western Disturbance Active in Haryana
हरियाणा में आज से पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 22, 2026 at 8:57 AM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: हरियाणा में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार 22 से 24 जनवरी तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना है. आईएमडी चंडीगढ़ ने इसे लेकर विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. इस दौरान आम जनजीवन के साथ-साथ फसलों पर भी असर पड़ सकता है.

इन जिलों में यलो अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और सिरसा जिलों के लिए यलो अलर्ट घोषित किया है. 22 जनवरी को मौसम की पहली बड़ी हलचल देखने को मिलेगी. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर खुले इलाकों और कच्चे मकानों में रहने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

40–50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं: बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं भी चिंता बढ़ा सकती हैं. हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जबकि झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. इससे पेड़ों के गिरने और कच्ची छतों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

दिन में बढ़ेगी ठिठुरन: पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाने से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे रात की कड़ाके की ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी. हालांकि, दिन में बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान गिरेगा. सूरज न निकलने से ‘कोल्ड डे’ जैसे हालात बनने की संभावना है.

बता दें कि हरियाणा में औसत अधिकतम तापमान में बीते दिन की तुलना में 2.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है. पलवल (एडब्ल्यूएस) सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चंडीगढ़ में यह 24.0 डिग्री रहा. वहीं, रात के औसत तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई है. सोनीपत में न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री और हिसार में 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में आज रात से बदल जाएगा मौसम, एक साथ 3 पश्चिमी विक्षोभों की होगी एंट्री, गरज-चमक के साथ होगी बरसात

