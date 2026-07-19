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गन्ना उत्पादन में चमका वेस्ट यूपी: मेरठ परिक्षेत्र ने प्रति हेक्टेयर उपज में रचा इतिहास, टॉप-10 में मेरठ डिवीजन के 6 जिलों का कब्जा

गन्ना पैदावार में यूपी का झंडा बुलंद! जानिए रिकॉर्ड पैदावार की वजह?

गन्ना उत्पादन में यूपी का दबदबा
गन्ना उत्पादन में यूपी का दबदबा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 10:04 AM IST

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Updated : July 19, 2026 at 10:42 AM IST

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मेरठ: यूपी को भारत का 'शुगर का कटोरा' कहा जाता है. खासकर पश्चिमी यूपी में गन्ने की जबरदस्त खेती होती है. बंपर गन्ना पैदावार में यूपी के TOP 10 जिलों में मेरठ परिक्षेत्र के 6 जिले शामिल हैं. जहां किसानों ने गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया है.

उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा (Video Credit: ETV Bharat)

यूपी का 'गन्ना बेल्ट': पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट के तौर पर जाना जाता है. टॉप 10 गन्ना उत्पादक जिलों में मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत और अलीगढ़ शामिल हैं. इतना ही नहीं टॉप टेन जिलों में लखीमपुर खीरी के अलावा प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन में सभी जिले पश्चिमी उत्तरप्रदेश के ही हैं.

गन्ना पैदावार में यूपी का झंडा बुलंद!
गन्ना पैदावार में यूपी का झंडा बुलंद! (Photo Credit: ETV Bharat)

यहां के किसानों ने जिस तरह से गन्ने का उत्पादन किया है. उससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी मेहनत उनके द्वारा की जा रही है. यही वजह है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 6 जिले सबसे ऊपर हैं.- यशपाल सिंह, उपायुक्त (गन्ना), मेरठ परिक्षेत्र

आधुनिक तकनीक मददगार: गन्ना विभाग की ओर से लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है. उन्हें नई-नई पद्धति की जानकारी दी जा रही है. किसानों को ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई पसंद आ रही है. इससे उत्पादन बढ़ रहा है. मेरठ परिक्षेत्र में उन्नत गन्ना प्रजातियों का प्रयोग, समयबद्ध कृषि क्रियाएं, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, प्रभावी सिंचाई व्यवस्था और विभागीय तकनीकी परामर्श का किसानों द्वारा व्यापक रूप से पालन किया जा रहा है.


अलग-अलग जिलों के किसानों को ऐसे किसानों से मिलवाया जा रहा है जो कि गन्ना उत्पादन में प्रोएक्टिव किसान हैं. प्रगतिशील किसान हैं और उनके द्वारा न सिर्फ तकनीकी की जानकारी दी जा रही है, बल्कि कैसे फसल को सुरक्षित रखा जाए और कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके सही समय पर निगरानी को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है.- यशपाल सिंह, उपायुक्त (गन्ना), मेरठ परिक्षेत्र

बंपर पैदावार से बदल रही जिंदगी: पेराई सत्र 2025-26 के जनपदवार औसत गन्ना उपज के आंकड़ों ने एक बार फिर यह साबित किया है कि, मेरठ परिक्षेत्र प्रदेश के प्रमुख गन्ना क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है. प्रदेश की औसत गन्ना उपज 825.56 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मुकाबले मेरठ परिक्षेत्र के 7 में से 6 जनपद इस औसत उपज से अधिक उपज दर्ज करने में सफल रहे हैं.

इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं. सभी के उपज भी बहुत अच्छी निकल कर आ रही है. इससे उनको अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है और यही वजह है कि यहां के लोग समृद्ध भी हो रहे हैं.- यशपाल सिंह, उपायुक्त (गन्ना), मेरठ परिक्षेत्र

गन्ना उत्पादन में चमका वेस्ट यूपी
गन्ना उत्पादन में चमका वेस्ट यूपी (Photo Credit: ETV Bharat)

टॉप टेन जिले कौन-कौन हैं: मेरठ परिक्षेत्र के 6 जनपदों की औसत गन्ना उपज प्रदेश के औसत 825.56 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक दर्ज की गई है. मेरठ परिक्षेत्र के बागपत जिले ने (914.16), गाजियाबाद में (908.68), मेरठ में (888.68), बुलंदशहर में (886.64), अलीगढ़ में (857.88), हापुड़ में (846.60) क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता दर्ज की गई है.

जिलेवार पैदावार की स्थिति:
शामली में 969.12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
बागपत (मेरठ परिक्षेत्र) में 914.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
गाजियाबाद (मेरठ परिक्षेत्र) में 908.68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
मुजफ्फरनगर में 900.96 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
मेरठ (मेरठ परिक्षेत्र) में 888.68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
बुलंदशहर (मेरठ परिक्षेत्र) में 886.64 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
बिजनौर में 881.12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
संभल में 861.08 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
अलीगढ़ (मेरठ परिक्षेत्र) में 857.88 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
लखीमपुर खीरी में 852.56 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

इन जिलों ने गन्ना उत्पादन करके अपनी अलग पहचान बनाई है.

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Last Updated : July 19, 2026 at 10:42 AM IST

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