चाईबासा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी मदन शर्मा को किया गिरफ्तार
पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने कुख्यात अपराधी मदन शर्मा को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है.
Published : November 23, 2025 at 4:42 PM IST
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत क्षेत्र में सक्रिय कुख्यात अपराधी मदन शर्मा को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामलों का लंबा इतिहास है. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है.
गुप्त सूचना पर गठित टीम ने की कार्रवाई
सदर एसडीपीओ बहामन टूटी ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 नवंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक, पश्चिम सिंहभूम को गुप्त सूचना मिली कि मदन शर्मा अपने साथ अवैध हथियार रखे हुए किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए मदन शर्मा को दबोच लिया.
हथियार, कारतूस और मोटरसाइकिल जब्त
उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को मदन शर्मा से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, 8MM के 09 कारतूस, .380MM के 04 कारतूस, चार मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई. प्राथमिक जांच में यह मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई है.
कई गंभीर मामलों का आरोपी
सदर एसडीपीओ बहामन टूटी ने बताया कि मदन शर्मा के खिलाफ कई थानों में दर्ज गंभीर मामले लंबित हैं, इनमें हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और मारपीट जैसी वारदात शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, उसका आपराधिक साथी मार्कंडेय सिंह कुटिया भी विभिन्न मामलों में वांछित पाया गया है और पुलिस ने उसे भी हिरासत में लिया है.
विशेष टीम को सफलता, 12 अधिकारी रहे शामिल
गिरफ्तारी अभियान में शामिल टीम में एसडीपीओ बहामन टूटी, SI राणा कुमार, SI विनोद राम सहित कुल 12 पुलिस अधिकारी शामिल थे. टीम ने संयुक्त प्रयास से दोनों अपराधियों को पकड़ा और हथियार बरामद किए.
