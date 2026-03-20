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पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो में युवक की हत्या का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, सामने आई चौंकाने वाली वजह

चाईबासा: जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के चालगी गांव में पिछले दिनों कुएं में एक युवक का शव मिला था. पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया था. पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि हत्याकांड में शामिल एक अन्य आरोपी अब तक फरार है.

एसडीपीओ राफेल मुर्मू ने बताया कि 2 मार्च की सुबह ग्रामीणों ने खेत के पास स्थित एक कुएं के आसपास खून के निशान और कपड़े पड़े देखे. आशंका जताई गई कि किसी की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और छानबीन में जुट गई थी.

जानकारी देते एसडीपीओ राफेल मुर्मू . (वीडियो-ईटीवी भारत)

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी. जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 19 मार्च शुक्रवार को मुख्य आरोपी लक्ष्मण हेस्सा को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मृतक श्रीधर बारी पर्व मनाने के लिए गांव आया था. इसी दौरान आरोपी के घर पर खाना-पीना हुआ, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर आरोपी और उसके साथी ने गुस्से में जलावन के लिए रखी गई लकड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी.