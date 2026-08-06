दिल्ली से सकुशल बरामद हुई नाबालिग, मानव तस्करी की आरोपी महिला गिरफ्तार
पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने दिल्ली से एक नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद किया, जो 10 जुलाई को जिले से लापता हो गई थी.
Published : August 6, 2026 at 8:28 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 8:50 PM IST
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने मानव तस्करी के एक मामले का खुलासा करते हुए जिले से लापता नाबालिग किशोरी को दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है. कार्रवाई के दौरान मानव तस्करी के आरोप में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया. मामले की जानकारी एएसपी डॉ. सैय्यद मुस्तफा हाशमी ने प्रेस वार्ता में दी.
बालिका को बाल कल्याण समिति भेजा गया
एएसपी ने बताया कि 10 जुलाई को नाबालिग की मां ने बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर संबंधित थाना में कांड संख्या 02/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल का गठन किया गया. जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस टीम 29 जुलाई को दिल्ली पहुंची. कई दिनों तक की गई खोजबीन और तकनीकी जांच के बाद 3 अगस्त को नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. इसके बाद उसकी चाईबासा लाकर सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बालिका को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.
पुराने मामले में फरार महिला भी दबोची गई
दिल्ली में अभियान के दौरान पुलिस ने वर्ष 2023 के एक पुराने मानव तस्करी मामले में फरार चल रही आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के विरुद्ध न्यायालय से कुर्की वारंट जारी था. गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
पुलिस के अनुसार महिला के खिलाफ दिल्ली और देहरादून में मानव तस्करी, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं. पुलिस उसके नेटवर्क की भी जांच कर रही है.
टीम की रही अहम भूमिका
पूरे अभियान में पुलिस अवर निरीक्षक पुनीत उरांव, सुमन टुडू, दुबराज हेम्ब्रम, हरिश्चंद्र प्रसाद, महिला आरक्षी जसिंता मिंज, महांती कुंवर तथा आरक्षी चिंता बोदरा की सक्रिय भूमिका रही.
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