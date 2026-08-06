ETV Bharat / state

दिल्ली से सकुशल बरामद हुई नाबालिग, मानव तस्करी की आरोपी महिला गिरफ्तार

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने मानव तस्करी के एक मामले का खुलासा करते हुए जिले से लापता नाबालिग किशोरी को दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है. कार्रवाई के दौरान मानव तस्करी के आरोप में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया. मामले की जानकारी एएसपी डॉ. सैय्यद मुस्तफा हाशमी ने प्रेस वार्ता में दी.

बालिका को बाल कल्याण समिति भेजा गया

एएसपी ने बताया कि 10 जुलाई को नाबालिग की मां ने बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर संबंधित थाना में कांड संख्या 02/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल का गठन किया गया. जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस टीम 29 जुलाई को दिल्ली पहुंची. कई दिनों तक की गई खोजबीन और तकनीकी जांच के बाद 3 अगस्त को नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. इसके बाद उसकी चाईबासा लाकर सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बालिका को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

जानकारी देते एएसपी डॉ. सैय्यद मुस्तफा हाशमी (Etv Bharat)

पुराने मामले में फरार महिला भी दबोची गई

दिल्ली में अभियान के दौरान पुलिस ने वर्ष 2023 के एक पुराने मानव तस्करी मामले में फरार चल रही आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के विरुद्ध न्यायालय से कुर्की वारंट जारी था. गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.