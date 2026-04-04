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विजय सुन्डी ने वर्ल्ड आर्चरी में रचा इतिहास, बैंकॉक में जीता गोल्ड

झारखंड के तीरंदाज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.

West Singhbhum archer Vijay Sundi won gold medal at World Para Archery Series 2026
झारखंड के तीरंदाज विजय सुन्डी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 4, 2026 at 7:51 PM IST

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चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के लिए गर्व की बात है कि तीरंदाज विजय सुन्डी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज 2026 (लेग-1) में स्वर्ण पदक जीतकर देश और जिले का नाम रोशन किया है.

29 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक आयोजित इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए विजय सुन्डी ने हरविंदर सिंह के साथ पुरुष वर्ग रिकर्व राउंड टीम इवेंट के फाइनल में चाइनीज ताइपे को 6-2 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

इसके अलावा मिक्स टीम इवेंट में विजय सुन्डी और भावना की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक भी जीता. ब्रोंज मेडल मैच में स्लोवेनिया के खिलाफ मुकाबला 4-4 की बराबरी पर समाप्त हुआ. जिसके बाद शूट-ऑफ में भारत ने 10.9 अंक हासिल कर जीत दर्ज की.

विजय सुन्डी ने व्यक्तिगत प्रदर्शन में भी शानदार खेल दिखाते हुए 70 मीटर राउंड में 323 और 318 अंक हासिल कर कुल 641 अंक के साथ टॉप-1 रैंक प्राप्त किया.

इस ऐतिहासिक जीत के बाद चाईबासा के सिकुरसाई स्थित तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में जश्न का माहौल है. कोच महर्षि महेन्द्र सिंकू ने विजय की सफलता का श्रेय उनकी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास को दिया. उन्होंने कहा कि विजय का फोकस और तकनीक बेहतरीन है और भविष्य में वे पैरा एशियन गेम्स और पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. विजय सुन्डी की इस उपलब्धि पर कई गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

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झारखंड के पैरा तीरंदाज को स्वर्ण
ARCHER VIJAY SUNDI WON GOLD
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