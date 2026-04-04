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विजय सुन्डी ने वर्ल्ड आर्चरी में रचा इतिहास, बैंकॉक में जीता गोल्ड

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के लिए गर्व की बात है कि तीरंदाज विजय सुन्डी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज 2026 (लेग-1) में स्वर्ण पदक जीतकर देश और जिले का नाम रोशन किया है.

29 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक आयोजित इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए विजय सुन्डी ने हरविंदर सिंह के साथ पुरुष वर्ग रिकर्व राउंड टीम इवेंट के फाइनल में चाइनीज ताइपे को 6-2 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

इसके अलावा मिक्स टीम इवेंट में विजय सुन्डी और भावना की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक भी जीता. ब्रोंज मेडल मैच में स्लोवेनिया के खिलाफ मुकाबला 4-4 की बराबरी पर समाप्त हुआ. जिसके बाद शूट-ऑफ में भारत ने 10.9 अंक हासिल कर जीत दर्ज की.

विजय सुन्डी ने व्यक्तिगत प्रदर्शन में भी शानदार खेल दिखाते हुए 70 मीटर राउंड में 323 और 318 अंक हासिल कर कुल 641 अंक के साथ टॉप-1 रैंक प्राप्त किया.