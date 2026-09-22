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दिल्‍ली: 96 घंटे में 5 करोड़ रुपये का मादक पदार्थ जब्त, 6 विदेशी नागरिकों सहित 19 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने 96 घंटे में 5 करोड़ रुपये का मादक पदार्थ जब्त किया और 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Hareshwar V Swami, DCP
हरेश्वर वी स्वामी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2026 at 10:38 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध सप्लाई के खिलाफ पश्चिम जिला पुलिस ने 96 घंटे का विशेष अभियान चलाया. 21 सितंबर को समाप्त हुए इस अभियान के दौरान पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 17 मामले दर्ज किए और 6 विदेशी नागरिकों समेत कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है.

पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि यह अभियान खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था. इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को तोड़ना और इससे जुड़े नेटवर्क की पहचान करना था. अभियान के दौरान दर्ज 17 मामलों में 8 मामले वाणिज्यिक मात्रा और 9 मामले मध्यवर्ती मात्रा से जुड़े हैं.

गांजा, हेरोइन, एमडी और कोकीन समेत कई ड्रग्स बरामद

पुलिस के अनुसार, अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में अलग-अलग तरह के प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किए गए. इनमें 44 किलोग्राम गांजा, 470.92 ग्राम हेरोइन/स्मैक, 494 ग्राम अफीम, 168.5 ग्राम एमडी, 31.49 ग्राम एमडीएमए और 9.58 ग्राम कोकीन शामिल है. पुलिस ने बरामद मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई है. इसके अलावा ड्रग्स की तस्करी और सप्लाई में इस्तेमाल किए जा रहे तीन स्कूटी, एक मोटरसाइकिल और एक ई-रिक्शा को भी जब्त किया गया है.

हरेश्वर वी स्वामी,डीसीपी (ETV Bharat)

15 विशेष टीमों ने की कार्रवाई

अभियान को अंजाम देने के लिए पश्चिम जिला पुलिस ने 15 विशेष टीमों का गठन किया था. इन टीमों में एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड, स्पेशल स्टाफ और जिले के विभिन्न थानों के पुलिसकर्मी शामिल थे. इंदरपुरी, मायापुरी, पंजाबी बाग, मोती नगर, राजौरी गार्डन, हरि नगर, जनकपुरी, तिलक नगर, ख्याला और विकासपुरी थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई. पूरे अभियान का संचालन एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड के प्रभारी और एसीपी ऑपरेशन्स राजेश कुमार तथा संबंधित एसीपी की निगरानी में किया गया. अभियान की समग्र निगरानी पश्चिम जिले के डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी ने की.

6 विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 19 आरोपियों में 6 विदेशी नागरिक शामिल हैं. इनके खिलाफ संबंधित आप्रवासन और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की गई है. फिलहाल पुलिस सभी मामलों में आगे की जांच कर रही है. जांच के दौरान आरोपियों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक, ड्रग्स की सप्लाई के स्रोत, खरीदारों, वित्तीय लेनदेन और संचार नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी

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