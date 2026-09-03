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GROUND REPORT: बिहार में गंडक नदी का तांडव, अपने हाथों से अपना घर तोड़ने को मजबूर ग्रामीण

पश्चिम चंपारण से ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट ( ETV Bharat )

ग्रामीणों ने कहा आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि नदी इतना तेज कटाव करती है. बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक गांव में 2 महीने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. हर साल हमारे गांव में पानी आता है और तुरंत निकल जाता है. यह पहली बार हुआ है कि 2 महीने से हम इस बाढ़ में रहने को मजबूर हैं. समय रहते अगर कटाव निरोधक कार्य नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में कई और घर नदी में समा सकते हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि अगर घर नहीं तोड़ा गया तो नदी के कटाव में मकान और उसमें रखा सामान सब कुछ बह सकता है. इसी डर से लोग अपने आशियाने को तोड़कर ईंट, लकड़ी और अन्य सामान सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि गंडक नदी का कटाव लगातार बढ़ रहा है और नदी गांव के बेहद करीब पहुंच चुकी है.

विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता समेत अधिकारियों की टीम सिसवा मंगलपुर पहुंची और कटाव प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया. कटाव की भयावह स्थिति को देखते हुए रामचंद्र मुखिया, मुख्तार मियां, पारस पटेल, हसन मियां समेत कई ग्रामीण अपने घरों को खुद तोड़ रहे हैं.

ईटीवी भारत के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से स्थिति का जायजा लिया. बीते दिनों सिसवा गांव में गंडक नदी के कटाव की चपेट में आए एक पक्के मकान के भरभराकर नदी में गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया था. वीडियो सामने आने के बाद जल विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है.

पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर पंचायत के सिसवा गांव में गंडक नदी का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है. नदी अब गांव की ओर तेजी से बढ़ रही है, जिससे कई घर कटाव की जद में आ गए हैं. हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़कर सामान सुरक्षित स्थान पर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं.

ग्रामीणों ने कहा कि लगातार जारी कटाव से बड़ी संख्या में परिवारों के सामने विस्थापन का संकट खड़ा हो सकता है. जल विभाग के कनीय अभियंता धीरेंद्र कुमार ने बताया कि विभागीय टीम ने सिसवा मंगलपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया है. गंडक नदी के कुछ हिस्सों में कटाव की स्थिति बनी हुई है. कटाव को नियंत्रित करने के लिए विभाग की ओर से ट्री-एस्पल का कार्य कराया जा रहा है.

इसी तरह सड़क पार कर रहे ग्रामीण (ETV Bharat)

"विभागीय टीम ने सिसवा मंगलपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया है. गंडक नदी के कुछ हिस्सों में कटाव की स्थिति बनी हुई है. कटाव को नियंत्रित करने के लिए विभाग की ओर से ट्री-एस्पल का कार्य कराया जा रहा है."- धीरेंद्र कुमार, कनीय अभियंता, जल विभाग

युद्धस्तर पर कार्य और राहत की मांग

इधर, ग्रामीणों ने प्रशासन और जल विभाग से कटाव प्रभावित क्षेत्र में युद्धस्तर पर कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग की है. साथ ही, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और उनके रहने-खाने की व्यवस्था करने की भी अपील की है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि दो महीने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है लेकिन ना तो कोई अधिकारी हमें देखने आए और ना ही जनप्रतिनिधि.

राशन की कमी और फसलों का नुकसान

ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमारे पास खाने के लिए राशन नहीं है. सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है. खेत में लगे अनाज सारे खत्म हो गए हैं, ऐसे में हमारी मांग है कि इस सिसवा मंगलपुर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए और हमें फसलों का मुआवजा मिले.

"खाने के लिए राशन नहीं है. सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है. खेत में लगे अनाज सारे खत्म हो गए हैं, सिसवा मंगलपुर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि हमें फसलों का मुआवजा मिले." - बाढ़ पीड़ित

हैरान-परेशान ग्रामीण (ETV Bharat)

जमीन और आशियाने के लिए सरकार से गुहार

ग्रामीणों का कहना है कि हमें जमीन मुहैया कराई जाए ताकि हम वहां जाकर रह सकें. हमारा आशियाना इस गंडक नदी में विलीन हो गया है, हम पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं. ऐसे में सरकार से विनती है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करें नहीं तो इन हालातों में हम कहीं के नहीं रहेंगे.

देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

प्रशासन और जल विभाग पर टिकी नजरें

फिलहाल गंडक नदी के बढ़ते कटाव ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. अब लोगों की नजर प्रशासन और जल विभाग की कार्रवाई पर टिकी है कि कब तक कटाव पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा.



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