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GROUND REPORT: बिहार में गंडक नदी का तांडव, अपने हाथों से अपना घर तोड़ने को मजबूर ग्रामीण

पश्चिम चंपारण के सिसवा गांव में गंडक नदी का भीषण कटाव, बेघर ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई राहत व मुआवजे की गुहार. रिपोर्ट- जितेंद्र गुप्ता

GANDAK RIVER EROSION
पश्चिम चंपारण से ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 8:35 PM IST

5 Min Read
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पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर पंचायत के सिसवा गांव में गंडक नदी का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है. नदी अब गांव की ओर तेजी से बढ़ रही है, जिससे कई घर कटाव की जद में आ गए हैं. हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़कर सामान सुरक्षित स्थान पर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं.

ग्राउंड जीरो से लाइव वीडियो

ईटीवी भारत के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से स्थिति का जायजा लिया. बीते दिनों सिसवा गांव में गंडक नदी के कटाव की चपेट में आए एक पक्के मकान के भरभराकर नदी में गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया था. वीडियो सामने आने के बाद जल विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है.

देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

अधिकारियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण

विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता समेत अधिकारियों की टीम सिसवा मंगलपुर पहुंची और कटाव प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया. कटाव की भयावह स्थिति को देखते हुए रामचंद्र मुखिया, मुख्तार मियां, पारस पटेल, हसन मियां समेत कई ग्रामीण अपने घरों को खुद तोड़ रहे हैं.

सामान सुरक्षित स्थान पर ले जाने का डर

ग्रामीणों का कहना है कि अगर घर नहीं तोड़ा गया तो नदी के कटाव में मकान और उसमें रखा सामान सब कुछ बह सकता है. इसी डर से लोग अपने आशियाने को तोड़कर ईंट, लकड़ी और अन्य सामान सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि गंडक नदी का कटाव लगातार बढ़ रहा है और नदी गांव के बेहद करीब पहुंच चुकी है.

gandak river erosion
अपना घर तोड़ रहे बेबस ग्रामीण (ETV Bharat)

दो महीने से जारी बाढ़ की अभूतपूर्व स्थिति

ग्रामीणों ने कहा आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि नदी इतना तेज कटाव करती है. बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक गांव में 2 महीने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. हर साल हमारे गांव में पानी आता है और तुरंत निकल जाता है. यह पहली बार हुआ है कि 2 महीने से हम इस बाढ़ में रहने को मजबूर हैं. समय रहते अगर कटाव निरोधक कार्य नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में कई और घर नदी में समा सकते हैं.

विस्थापन का बड़ा संकट

ग्रामीणों ने कहा कि लगातार जारी कटाव से बड़ी संख्या में परिवारों के सामने विस्थापन का संकट खड़ा हो सकता है. जल विभाग के कनीय अभियंता धीरेंद्र कुमार ने बताया कि विभागीय टीम ने सिसवा मंगलपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया है. गंडक नदी के कुछ हिस्सों में कटाव की स्थिति बनी हुई है. कटाव को नियंत्रित करने के लिए विभाग की ओर से ट्री-एस्पल का कार्य कराया जा रहा है.

gandak river erosion
इसी तरह सड़क पार कर रहे ग्रामीण (ETV Bharat)

"विभागीय टीम ने सिसवा मंगलपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया है. गंडक नदी के कुछ हिस्सों में कटाव की स्थिति बनी हुई है. कटाव को नियंत्रित करने के लिए विभाग की ओर से ट्री-एस्पल का कार्य कराया जा रहा है."- धीरेंद्र कुमार, कनीय अभियंता, जल विभाग

युद्धस्तर पर कार्य और राहत की मांग

इधर, ग्रामीणों ने प्रशासन और जल विभाग से कटाव प्रभावित क्षेत्र में युद्धस्तर पर कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग की है. साथ ही, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और उनके रहने-खाने की व्यवस्था करने की भी अपील की है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि दो महीने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है लेकिन ना तो कोई अधिकारी हमें देखने आए और ना ही जनप्रतिनिधि.

राशन की कमी और फसलों का नुकसान

ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमारे पास खाने के लिए राशन नहीं है. सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है. खेत में लगे अनाज सारे खत्म हो गए हैं, ऐसे में हमारी मांग है कि इस सिसवा मंगलपुर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए और हमें फसलों का मुआवजा मिले.

"खाने के लिए राशन नहीं है. सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है. खेत में लगे अनाज सारे खत्म हो गए हैं, सिसवा मंगलपुर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि हमें फसलों का मुआवजा मिले." - बाढ़ पीड़ित

gandak river erosion
हैरान-परेशान ग्रामीण (ETV Bharat)

जमीन और आशियाने के लिए सरकार से गुहार

ग्रामीणों का कहना है कि हमें जमीन मुहैया कराई जाए ताकि हम वहां जाकर रह सकें. हमारा आशियाना इस गंडक नदी में विलीन हो गया है, हम पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं. ऐसे में सरकार से विनती है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करें नहीं तो इन हालातों में हम कहीं के नहीं रहेंगे.

देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

प्रशासन और जल विभाग पर टिकी नजरें

फिलहाल गंडक नदी के बढ़ते कटाव ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. अब लोगों की नजर प्रशासन और जल विभाग की कार्रवाई पर टिकी है कि कब तक कटाव पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा.

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