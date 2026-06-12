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भोपाल से गुजरने वाली 10 स्पेशल ट्रेनें होंगी परमानेंट, 30 प्रतिशत कम होगा किराया, देखें लिस्ट

भोपाल से गुजरने वाली 10 स्पेशल ट्रेनें होंगी परमानेंट ( ETV Bharat )