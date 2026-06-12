भोपाल से गुजरने वाली 10 स्पेशल ट्रेनें होंगी परमानेंट, 30 प्रतिशत कम होगा किराया, देखें लिस्ट
पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों को किफायती और आरामदायक सफर का दिया तोहफा. 10 स्पेशल ट्रेनों को किया नियमित. स्पेशल चार्ज का झंझट खत्म.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 8:56 PM IST
भोपाल: रेल मंडल भोपाल से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों को किफायती और आरामदायक सफर का तोहफा देते हुए भोपाल मंडल से गुजरने वाली 10 स्पेशल ट्रेनों को अब परमानेंट यानी नियमित श्रेणी में शामिल कर दिया है. इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों की जेब को होने वाला है. अब इन ट्रेनों में सफर करने के लिए यात्रियों को करीब 30 प्रतिशत तक कम किराया देना होगा.
स्पेशल चार्ज का झंझट खत्म, सीधे जेब को राहत
अब तक 10 ट्रेनों का संचालन स्पेशल ट्रेनों के रूप में किया जा रहा था. स्पेशल ट्रेन होने के कारण इन पर अतिरिक्त अधिभार यानि स्पेशल चार्ज लागू होता था, जिससे यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ता था. रेलवे के इस नए निर्णय के बाद यह एक्स्ट्रा चार्ज पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जिससे आरक्षित श्रेणियों के किराए में लगभग 30 प्रतिशत तक की कमी आ जाएगी.
कई स्टेशनों के हजारों यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा
रेलवे के इस फैसले का सीधा लाभ भोपाल, रानी कमलापति, बीना, इटारसी, नर्मदापुरम और संत हिरदाराम नगर जैसे प्रमुख स्टेशनों से यात्रा करने वाले हजारों मुसाफिरों को मिलेगा. यह बदलाव खासतौर पर उन विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अक्सर इन रूटों पर सफर करते रहते हैं.
- रीवा से सागर, नागपुर होते हुए हैदराबाद के लिए चलेगी सीधी ट्रेन, कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा स्टापेज
- भोपाल से 4 राज्यों का सफर आसान, 25 स्टेशनों को कवर कर दौड़ेगी जयपुर-हैदराबाद एक्सप्रेस
- मध्य प्रदेश से तेलंगाना तक का सफर होगा आसान, पांढुर्ना में भी रुकेगी रीवा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस
- मध्य प्रदेश से चलेगी इंटरनेशनल ट्रेन, भारत से ले जाएगी नेपाल यात्रा पर, जानें डीटेल्स
नए नंबरों के साथ चलेंगी ये ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट
- सीएसएमटी–रीवा–सीएसएमटी - विशेष गाड़ी संख्या 02187/02188 अब नियमित ट्रेन संख्या 20153/20154 के रूप में 23/24 अप्रैल 2026 से चल रही है.
- बांद्रा टर्मिनस–जबलपुर–बांद्रा - विशेष गाड़ी संख्या 02133/02134 अब नियमित ट्रेन संख्या 20163/20164 के रूप में 29/30 मई 2026 से संचालित है.
- हुबली–योग नगरी ऋषिकेश–हुबली - विशेष गाड़ी संख्या 07363/07364 को नियमित ट्रेन संख्या 17363/17364 के रूप में 06/09 जुलाई 2026 से चलाया जाएगा.
- हैदराबाद–जयपुर–हैदराबाद - विशेष गाड़ी संख्या 07019/07020 को नियमित ट्रेन संख्या 17079/17080 के रूप में 24/26 जुलाई 2026 से शुरू किया जाएगा.
- काचीगुड़ा–श्रीगंगानगर–काचीगुड़ा - विशेष गाड़ी संख्या 07053/07054 अब नियमित ट्रेन संख्या 17601/17602 के रूप में 25/28 जुलाई 2026 से शुरू होगी.