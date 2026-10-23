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मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत और कोंकण जाना होगा आसान, जबलपुर कोयंबटूर एक्सप्रेस हुई नियमित

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: दक्षिण भारत और कोंकण क्षेत्र की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. जबलपुर से कोयंबटूर के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब नियमित एक्सप्रेस के रूप में संचालित होगी. पश्चिम मध्य रेलवे ने ट्रेन को नए नंबर के साथ नियमित चलाने का निर्णय लिया है. इससे इटारसी और हरदा सहित मार्ग के अन्य स्टेशनों के यात्रियों को दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों तक रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

रेलवे की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अब तक गाड़ी संख्या 02198/02197 के रूप में चल रही जबलपुर–कोयंबटूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब 20160/20159 नंबर से संचालित होगी. जबलपुर से कोयंबटूर जाने वाली गाड़ी संख्या 20160 शुक्रवार, 23 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार को रवाना होगी. वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 20159 कोयंबटूर से सोमवार, 26 अक्टूबर से प्रत्येक सोमवार को प्रस्थान करेगी.