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यात्रा से पहले करें पता, 1 जनवरी से बदलेगा 3 जोड़ी ट्रेनों का नंबर, सुपरफास्ट का दर्जा भी खत्म

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: पश्चिम मध्य रेलवे ने इटारसी रेलवे जंक्शन से होकर संचालित होने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों के सुपरफास्ट दर्जे में बदलाव करने का निर्णय लिया है. इन ट्रेनों को गैर-सुपरफास्ट श्रेणी में शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही इनके ट्रेन नंबर भी बदल जाएंगे. नए नंबर 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे.

पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल के अनुसार, "छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस–बनारस महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस–अयोध्या कैंट तुलसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस–बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नंबरों में बदलाव किया जाएगा."