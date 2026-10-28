यात्रा से पहले करें पता, 1 जनवरी से बदलेगा 3 जोड़ी ट्रेनों का नंबर, सुपरफास्ट का दर्जा भी खत्म
इटारसी रेलवे जंक्शन से गुजरने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों के सुपरफास्ट दर्जे में हो रहा बदलाव. 1 जनवरी 2027 से लागू होगा नया नंबर. रिपोर्ट राकेश पटेल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 7:35 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 7:43 PM IST
नर्मदापुरम: पश्चिम मध्य रेलवे ने इटारसी रेलवे जंक्शन से होकर संचालित होने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों के सुपरफास्ट दर्जे में बदलाव करने का निर्णय लिया है. इन ट्रेनों को गैर-सुपरफास्ट श्रेणी में शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही इनके ट्रेन नंबर भी बदल जाएंगे. नए नंबर 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे.
पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल के अनुसार, "छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस–बनारस महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस–अयोध्या कैंट तुलसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस–बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नंबरों में बदलाव किया जाएगा."
इन ट्रेनों के बदलेंगे नंबर
रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, ट्रेन नंबर 22177 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस–बनारस महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब 11093 नंबर से चलेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 22178 बनारस–छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महानगरी एक्सप्रेस का नया नंबर 11094 होगा. इसी तरह, ट्रेन नंबर 22129 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–अयोध्या कैंट तुलसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया नंबर 11065 और वापसी में ट्रेन नंबर 22130 का नया नंबर 11066 होगा.
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वहीं, ट्रेन नंबर 12167 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब 11067 नंबर से संचालित होगी. वापसी में ट्रेन नंबर 12168 बनारस–लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस का नया नंबर 11068 होगा.
यात्रियों को रखना होगा ध्यान
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि 1 जनवरी 2027 से इन ट्रेनों में यात्रा की योजना बनाते समय नए ट्रेन नंबरों का ध्यान रखें. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे के अधिकृत माध्यमों से ट्रेन से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि नंबरों में बदलाव के कारण किसी प्रकार की असुविधा न हो.
पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने यह जानकारी दी है.