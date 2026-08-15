बिहार में पश्चिम बंगाल के युवक की मौत, पुलिस ने शव किया बरामद
पश्चिम बंगाल के युवक की गया में संदिग्ध मौत हुई है. किराए के मकान से पुलिस ने शव बरामद किया. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : August 15, 2026 at 8:22 PM IST
गया : बिहार के बोधगया में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई है. मृतक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था. बोधगया थाना की पुलिस ने किराए के मकान से शव को बरामद किया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है.
बोधगया में युवक की मौत : मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले के धानपाड़ा गांव निवासी 36 वर्षीय कार्तिक सरकार के रूप में हुई है. बोधगया थाना क्षेत्र के मस्तपुरा स्थित विष्णु विहार कॉलोनी में किराए के मकान से शव की बरामदगी हुई है. युवक की संदिग्ध मौत की सूचना के बाद बोधगया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है.
मजदूरी का करता था काम : पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरा मामला सामने आ जाएगा. मौत के कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस की कार्रवाई चल रही है. मृतक कार्तिक सरकार बोधगया में रहकर मजदूरी का काम करता था.
साथियों ने अचेत अवस्था में देखा : बताया जाता है कि कार्तिक को किराए के कमरे में अचेत अवस्था में उसके साथियों ने देखा, तो इसकी सूचना स्थानीय लोगों और पुलिस को दी. सूचना मिलते ही बोधगया एसडीपीओ मधु कुमारी और बोधगया थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे.
जांच में जुटी पुलिस : फिलहाल पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है. वहीं शव को कब्जे में लेकर बोधगया पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है. पुलिस विभिन्न पहलुओं पर इस मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस विभिन्न पहलूओं पर पड़ताल कर रही है.
''पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक युवक का शव बरामद किया गया है. मौत संदिग्ध मानी जा रही है. किराए के मकान से शव बरामद हुआ है. वह बोधगया में मजदूरी का काम करता था. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सच्चाई सामने आ जाएगी.''- मधु कुमारी, एसडीपीओ, बोधगया
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