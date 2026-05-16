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सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या के मामले में CBI जांच टीम पहुंची बलिया, पूछताछ जारी

दस्तावेज दिखातीं आरोपी राज सिंह की मां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलिया: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच टीम बलिया पहुंची. टीम ने आरोपी राज सिंह के परिवारवालों से पूछताछ की है. साथ ही उन दुकानदारों से भी पूछताछ की जा रही है, जहां-जहां राज सिंह के परिवार ने जाने का दावा किया है. शनिवार शाम को भी टीम पूछताछ करेगी. राज सिंह के वकील हरिवंश सिंह ने बताया कि CBI जांच टीम बलिया आई है. शुक्रवार रात को एक बार पूछताछ की गई. शनिवार सुबह भी पूछताछ हुई है और शाम को भी संभवतः टीम पूछताछ करेगी. यह पूछताछ कोतवाली के बंद कमरे में की गई. CBI जांच टीम बलिया पहुंची. (Video Credit: ETV Bharat)