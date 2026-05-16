सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या के मामले में CBI जांच टीम पहुंची बलिया, पूछताछ जारी
राज सिंह के वकील हरिवंश सिंह ने बताया कि CBI जांच टीम बलिया आई है. शुक्रवार रात को एक बार पूछताछ की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 11:10 AM IST|
Updated : May 16, 2026 at 11:23 AM IST
बलिया: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच टीम बलिया पहुंची. टीम ने आरोपी राज सिंह के परिवारवालों से पूछताछ की है. साथ ही उन दुकानदारों से भी पूछताछ की जा रही है, जहां-जहां राज सिंह के परिवार ने जाने का दावा किया है. शनिवार शाम को भी टीम पूछताछ करेगी.
राज सिंह के वकील हरिवंश सिंह ने बताया कि CBI जांच टीम बलिया आई है. शुक्रवार रात को एक बार पूछताछ की गई. शनिवार सुबह भी पूछताछ हुई है और शाम को भी संभवतः टीम पूछताछ करेगी. यह पूछताछ कोतवाली के बंद कमरे में की गई.
उन्होंने बताया कि परिवार के पास राज सिंह से जुड़े जितने भी साक्ष्य, CCTV, खरीदारी की स्लिप आदि है, सब जांच टीम को सौंपा गया है. उन्हें पूरी उम्मीद है कि राज सिंह इस मामले में बरी होंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है.
राज सिंह की बहन और हाईकोर्ट की वकील दीपशिखा सिंह ने बताया हत्या में जांच कर रही CBI की तीन सदस्य टीम बलिया पहुंची है. उन्होंने हमारी मां और भाई से पूछताछ की है.
इस दौरान परिवार ने राज सिंह के घर का CCTV फुटेज, कपड़े की मार्केटिंग वाले शोरूम के फुटेज सहित कई दस्तावेज सौंपे हैं. दीपशिखा सिंह ने CBI जांच पर जताया भरोसा और अपने भाई राज सिंह को लेकर सुरक्षा की मांग की है. जांच टीम राज सिंह से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर रही है.
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