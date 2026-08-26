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सेठ के यहां हुई चोरी के पीछे नौकर निकला शातिर चोर, पुलिस ने बरामद किए 55 लाख से अधिक के आभूषण

गिरिडीह: विश्वास और धोखे की कहानी एक बार फिर से सामने आई है. इस बार गिरिडीह के जमुआ निवासी युवक ने कोलकाता के सेठ के यहां नौकरी की, फिर सेठ का विश्वास जीता और धोखा देते हुए लाखों के जेवरात चुरा लिए. अब इस मामले में न सिर्फ धोखेबाज नौकर को कोलकाता पुलिस ने गिरिडीह पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है बल्कि चोरी किए गए आभूषण में से लगभग 55 लाख की कीमत के जेवरात भी बरामद किए हैं.

काम करने वाले युवक पर गया चोरी का शक

बताया जाता है कि कोलकाता के बेनियापुकुर थाना में पिछले दिनों एक सेठ ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी कि शिकायत मिलने के बाद कोलकाता पुलिस ने छानबीन शुरू की. सीधा शक सेठ के घर में खाना बनाने के साथ दूसरे काम करने वाले नौकर निवासी गिरिडीह पर गया. जिसके बाद पुलिस ने घुपन पासवान को गिरफ्तार किया. पुलिस पूछताछ में घुपन ने चोरी की बात स्वीकार की.

ससुराल में छिपाया चोरी का आभूषण

आरोपी ने यह भी बताया कि उसने चोरी का सामान गिरिडीह के कमरसाली गांव स्थित ससुराल में रखा है. ऐसे में कोलकाता पुलिस ने गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार से सम्पर्क करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी.