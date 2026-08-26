सेठ के यहां हुई चोरी के पीछे नौकर निकला शातिर चोर, पुलिस ने बरामद किए 55 लाख से अधिक के आभूषण
पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरिडीह पुलिस की मदद से चोरी हुए 55 लाख से अधिक के जेवर बरामद किए हैं.
Published : August 26, 2026 at 11:01 PM IST
गिरिडीह: विश्वास और धोखे की कहानी एक बार फिर से सामने आई है. इस बार गिरिडीह के जमुआ निवासी युवक ने कोलकाता के सेठ के यहां नौकरी की, फिर सेठ का विश्वास जीता और धोखा देते हुए लाखों के जेवरात चुरा लिए. अब इस मामले में न सिर्फ धोखेबाज नौकर को कोलकाता पुलिस ने गिरिडीह पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है बल्कि चोरी किए गए आभूषण में से लगभग 55 लाख की कीमत के जेवरात भी बरामद किए हैं.
काम करने वाले युवक पर गया चोरी का शक
बताया जाता है कि कोलकाता के बेनियापुकुर थाना में पिछले दिनों एक सेठ ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी कि शिकायत मिलने के बाद कोलकाता पुलिस ने छानबीन शुरू की. सीधा शक सेठ के घर में खाना बनाने के साथ दूसरे काम करने वाले नौकर निवासी गिरिडीह पर गया. जिसके बाद पुलिस ने घुपन पासवान को गिरफ्तार किया. पुलिस पूछताछ में घुपन ने चोरी की बात स्वीकार की.
ससुराल में छिपाया चोरी का आभूषण
आरोपी ने यह भी बताया कि उसने चोरी का सामान गिरिडीह के कमरसाली गांव स्थित ससुराल में रखा है. ऐसे में कोलकाता पुलिस ने गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार से सम्पर्क करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी.
बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस, आरोपी घुपन को लेकर गिरिडीह पहुंची. इस बीच एसपी ने पचम्बा इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन के साथ थाना प्रभारी राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस को सहयोग करने का निर्देश दिया. ऐसे में पचम्बा पुलिस के द्वारा कोलकाता पुलिस के साथ घुपन के ससुराल में छापेमारी की गई.
यहां से पुलिस को 55 लाख से अधिक के सोने के जेवरात के अलावा हीरा भी बरामद हुए. बुधवार देर रात तक छापेमारी होती रही.
चोरी के मामले को लेकर कोलकाता पुलिस गिरिडीह पहुंची थी. यहां से चोरी के जेवरात बरामद किए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है. बरामद जेवरात की कीमत 50 लाख से अधिक है: आरके राणा, डीएसपी
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