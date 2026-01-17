मुर्शिदाबाद फेरीवाला का आत्महत्या मामला: बंगाल पुलिस जांच के लिए पहुंची पलामू, साथियों का लिया बयान
मुर्शिदाबाद के फेरीवाले की आत्महत्या मामले में बंगाल पुलिस जांच के लिए पलामू पहुंची है.
पलामू: जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में मुर्शिदाबाद के फेरीवाले का आत्महत्या मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस शनिवार को पलामू पहुंची. दरअसल गुरुवार को बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में मुर्शिदाबाद के फेरीवाले अलाउद्दीन शेख ने आत्महत्या कर लिया था. अलाउद्दीन का शव पैतृक घर मुर्शिदाबाद पहुंचने पर हंगामा हुआ था और हिंसा भी हुई थी. जिसके बाद मुर्शिदाबाद के बेलडंगा थाना की पुलिस सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पलामू पहुंची थी.
पश्चिम बंगाल की पुलिस घटनास्थल का लिया जायजा
पश्चिम बंगाल पुलिस बिश्रामपुर में उस घर का जायजा लिया, जहां अलाउद्दीन शेख रहा करता था. पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस दौरान अलाउद्दीन शेख के अन्य साथियों के साथ बातचीत की और उनका बयान लिया. इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने देखा है और मामले में पलामू पुलिस की कार्रवाई की जानकारी ली. बिश्रामपुर के थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने पश्चिम बंगाल पुलिस के जांच करने की पुष्टि की है.
फेरी और कबाड़ी का काम करता था अलाउद्दीन
अलाउद्दीन शेख पिछले कई महीनों से पलामू के इलाके में फेरी और कबाड़ी का काम करता था. वह लोगों से कबाड़ की सामग्री और बाल लेता था और बदले में स्टील और मिट्टी के बर्तन देता था. वह बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहा करता था. गुरुवार को पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि अलाउद्दीन शेख का शव कमरे में संदिग्ध स्थिति में है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था. जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदार को सौंप दिया गया.
