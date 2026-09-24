शिकंजे में आया कुख्यात सोना चोर हसन चिकना, बंगाल पुलिस ने साहिबगंज से किया गिरफ्तार
साहिबगंज के बड़हरवा रेलवे स्टेशन से अंतरराज्यीय चोर गिरोह सरगना को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : September 24, 2026 at 3:31 PM IST
साहिबगंज: रांची से चोरी के सोने की डिलीवरी कर लौट रहे अंतरराज्यीय चोर गिरोह के कथित सरगना हसन चिकना को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला की ईटाहार पुलिस ने बड़हरवा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस टीम ने बरहरवा जीआरपी के सहयोग से यह कार्रवाई की है.
यह कार्रवाई इंस्पेक्टर अभिषेक साह के नेतृत्व में करीब दो दर्जन पुलिस पदाधिकारियों की टीम ने की है. पुलिस को हसन चिकना के बड़हरवा पहुंचने की सूचना पहले से थी. इसके बाद उत्तर दिनाजपुर पुलिस की टीम सादे लिबास में बड़हरवा रेलवे स्टेशन पर तैनात थी. जैसे ही हसन चिकना स्टेशन पर रांची भागलपुर वनांचल एक्स्प्रेस ट्रेन से उतरा, उसे पुलिस टीम की गतिविधि का अंदेशा हो गया और वह तेजी से भागने लगा. इसी दौरान सादे लिबास में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया.
5 से 7 किलो सोना बरामद होने की सूचना
पुलिस के अनुसार हसन चिकना के पास से करीब 5 से 7 किलो सोना बरामद होने की सूचना है. हालांकि, बरामद सोने की मात्रा और इससे संबंधित अन्य विवरण की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. गिरफ्तारी के बाद उत्तर दिनाजपुर पुलिस उसे बड़हरवा जीआरपी थाना लेकर गयी. जहां आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे पश्चिम बंगाल ले जाया गया.
ईटाहार थाना में दर्ज है मामला
बड़हरवा जीआरपी के अनुसार उत्तर दिनाजपुर जिला के ईटाहार थाना कांड संख्या 339/26 में हसन चिकना पुलिस का वांछित था. इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी के लिए उत्तर दिनाजपुर पुलिस बड़हरवा पहुंची थी. कार्रवाई के दौरान बड़हरवा जीआरपी ने पश्चिम बंगाल पुलिस को सहयोग किया.
पश्चिम बंगाल पुलिस ने जानकारी दी कि कुख्यात सोना चोर हसन चिकना वनांचल एक्सप्रेस से आ रहा है. इसी सूचना के आलोक में उन्होंने हमारे से सहयोग की मांग की, उनको हमारी टीम द्वारा पर्याप्त सहयोग देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद आवश्यक कागजी कार्रवाई कर पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपी हसन चिकना को अपने साथ लेकर चली गयी है. -इंस्पेक्टर अभिषेक प्रसाद, बड़हरवा जीआरपी.
बोकारो में 72 लॉकर तोड़ सोना चोरी का आरोपी
हसना चिकना साहिबगंज के अनुमंडल राजमहल थाना क्षेत्र के फुलवरिया मुर्गी टोला का रहने वाला है लेकिन वो बड़हरवा प्रखंड मधुआपाड़ा में रहता था. यह एक शातिर सोना चोर है, अपनी टीम के साथ बड़े बैंक में डकैती करता था. 25-26 दिसंबर 2017 की रात बोकारो के एसबीआई एडीएस बिल्डिंग शाखा के 72 लॉकर को तोड़कर लगभग 11 करोड़ रुपया नकद, 14 किलो सोना और 40 किलो चांदी चुराया था. पुलिस ने2018 में मुंबई में गिरफ्तार किया था. यूपी के प्रयागराज में यूको बैंक शाखा से करोड़ों की चोरी में शामिल था.
इसे भी पढ़ें- केनरा बैंक में दिनदहाड़े लूट, 43 लाख रुपये कैश और करोड़ों का सोना लेकर फरार हुए अपराधी
इसे भी पढ़ें- अपर बाजार में एक साथ कई दुकानों में चोरी, लाखों की नकदी और सामान ले गए चोर
इसे भी पढ़ें- छह दुकानों के ताले काटे, हाथ लगे 400 रुपये और कुछ सिक्के, एफएसएल ने इकट्ठा किए फिंगर प्रिंट्स