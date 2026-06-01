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तीन साल तक बेटी के साथ यौन शोषण, पीड़िता ने बताई पिता की पूरी करतूत

दुमका: जिले में नाबालिग बेटी के साथ यौन शोषण के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने की है. घटना के खिलाफ पीड़िता की मां ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है.

पीड़िता ने बताई पूरी वारदात

दरअसल, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ थाने में लिखित आवेदन दिया था. आवेदन में उन्होंने बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और कुछ माह पहले उसने आत्महत्या का भी प्रयास किया था.

बेटी के इलाज के लिए उस पहले दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया. जब कोई सुधार नहीं हुआ तो अप्रैल माह में बेटी को वेल्लोर के अस्पताल में भर्ती किया. जहां साथ में उनके पति भी मौजूद थे. बेटी काफी चिड़चिड़ी हो गई थी. इस दौरान इलाज के क्रम में बेटी ने डॉक्टर के सामने बताया कि पिछले तीन वर्षों से उसके पिता उसका यौन शोषण कर रहे हैं और जब इसके खिलाफ उसने आवाज उठाने की कोशिश की तो पिता ने उसकी मां को छोड़ने की धमकी दी.

इसके बाद उसने वेल्लोर से ही जीरो एफआईआर दर्ज करायी. फिर 31 मई को न्यू टाउनशिप थाना में लिखित आवेदन देकर अपने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई. इस आवेदन पर थाने में बीएनएस की धारा 351 (2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 अंकित किया गया.

पश्चिम बंगाल पुलिस पहुंची दुमका