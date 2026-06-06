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आदि कैलाश यात्रा से लौट रहे पश्चिम बंगाल के यात्री की मौत, परिवार में छाया मातम

आदि कैलाश यात्रा के दौरान एक और यात्री की मौत हो गई. जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा.

Adi Kailash Yatra 2026
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 8:43 AM IST

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पिथौरागढ़: आदि कैलाश दर्शन कर लौट रहे एक यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को वाहन से पश्चिम बंगाल ले गए. इस वर्ष हार्ट अटैक से अब तक तीन यात्रियों की मौत हो चुकी है. पश्चिम बंगाल निवासी 75 वर्षीय हरिहर चौधरी अपने बेटे व बहू के साथ आदि कैलाश यात्रा पर आए थे. आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के बाद लौटते समय धारचूला में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजन उन्हें अस्पताल ले गए. जांच करने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

यात्री की मौत की सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया. इसके बाद मृतक का बेटा व बहू शव लेकर पश्चिम बंगाल रवाना हुए. यात्री का अंतिम संस्कार पश्चिम बंगाल में ही किया जाएगा. हरिहर चौधरी अपने गांव दंगलपारा के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त होने के बाद वह परिवार के साथ रह रहे थे. उनके आकस्मिक निधन से परिजनों में शोक की लहर है.

आदि कैलाश की यात्रा पर आये यात्री का निधन हो गया था पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौपं दिया गया है.
केएस रावत, पुलिस उपाधीक्षक धारचूला

आदि कैलाश यात्रा पर आए तीन पर्यटकों की अब तक मौत हो चुकी है. इससे पूर्व भी एक पर्यटक की धारचूला पहुंचने पर तबीयत बिगड़ी थी, जबकि एक यात्री को गौरी कुंड में अटैक आया था. आदि कैलाश क्षेत्र (ज्योलिंगकांग) 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर है. ऐसे में वहां पर ऑक्सीजन की कमी रहती है. इसके चलते हार्ट अटैक का खतरा रहता है.

आदि कैलाश यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षित रखने के उपाय

  • यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच कराएं, हृदय, फेफड़ों या उच्च रक्तचाप की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें
  • धीरे-धीरे ऊंचाई पर चढ़ें, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए जल्दबाजी न करें
  • पर्याप्त पानी पिएं, शरीर को हाइड्रेट रखें, लेकिन अत्यधिक ठंडा पानी न पिएं
  • गर्म कपड़े साथ रखें, मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए ऊनी कपड़े, जैकेट, टोपी और दस्ताने रखें
  • पौष्टिक भोजन करें, हल्का, ताजा और ऊर्जा देने वाला भोजन लें
  • ऑक्सीजन की कमी के लक्षण पहचानें, सिरदर्द, चक्कर, सांस फूलना या उल्टी होने पर तुरंत आराम करें और चिकित्सकीय सहायता लें
  • आवश्यक दवाइयां साथ रखें, नियमित दवाओं के अलावा प्राथमिक उपचार किट भी रखें
  • पर्याप्त आराम करें, थकान से बचने के लिए बीच-बीच में विश्राम करते रहें
  • शराब और धूम्रपान से बचें, ये ऊंचाई पर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा सकते हैं
  • प्रशासन और गाइड के निर्देशों का पालन करें, सुरक्षा नियमों का हमेशा ध्यान रखें

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