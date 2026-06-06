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आदि कैलाश यात्रा से लौट रहे पश्चिम बंगाल के यात्री की मौत, परिवार में छाया मातम

पिथौरागढ़: आदि कैलाश दर्शन कर लौट रहे एक यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को वाहन से पश्चिम बंगाल ले गए. इस वर्ष हार्ट अटैक से अब तक तीन यात्रियों की मौत हो चुकी है. पश्चिम बंगाल निवासी 75 वर्षीय हरिहर चौधरी अपने बेटे व बहू के साथ आदि कैलाश यात्रा पर आए थे. आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के बाद लौटते समय धारचूला में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजन उन्हें अस्पताल ले गए. जांच करने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

यात्री की मौत की सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया. इसके बाद मृतक का बेटा व बहू शव लेकर पश्चिम बंगाल रवाना हुए. यात्री का अंतिम संस्कार पश्चिम बंगाल में ही किया जाएगा. हरिहर चौधरी अपने गांव दंगलपारा के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त होने के बाद वह परिवार के साथ रह रहे थे. उनके आकस्मिक निधन से परिजनों में शोक की लहर है.