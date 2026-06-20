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लोकभवन में मना बंगाल स्थापना दिवस, राज्यपाल ने कहा- बंगाल ज्ञान, सांस्कृतिक और चेतना की रही भूमि

रांची के लोकभवन में पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस मनाया गया. राज्यपाल ने कहा कि बंगाल सांस्कृतिक और चेतना की भूमि है.

CELEBRATED BENGAL FOUNDATION DAY
बंगाली समुदाय को सम्मानित करते राज्यपाल (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 20, 2026 at 3:52 PM IST

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रांची: लोकभवन में आज पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस मनाया गया. इस मौके पर रांची सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में रहने वाले बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग उपस्थित थे. इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत विविधताओं का देश है. जहां अनेक भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन-पद्धतियों का संगम है. भिन्नताओं के बावजूद 'विविधता में एकता' हमारी सबसे बड़ी शक्ति है.

राज्यपाल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' पहल विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पारस्परिक समझ और भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है. उन्होंने कहा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल का संबंध केवल भौगोलिक निकटता तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक संबंध भी अत्यंत गहरे हैं. राज्यपाल ने झारखंड में निवासरत बंगाली समाज के शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, व्यापार और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी.

जानकारी देते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार (ईटीवी भारत)

बंगाल की धरती ज्ञान, सृजनशीलता और सांस्कृतिक चेतना की भूमि: राज्यपाल

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि बंगाल की धरती ज्ञान, सृजनशीलता और सांस्कृतिक चेतना की भूमि रही है. सामाजिक पुनर्जागरण से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक बंगाल ने राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक योगदान दिया है. साहित्य, संगीत, कला और सिनेमा के क्षेत्र में बंगाल का योगदान अविस्मरणीय है. महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाई. बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, सृजनशीलता और बौद्धिक विरासत आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है.

राज्यपाल ने की उत्सवधर्मी संस्कृतिक की सराहना

राज्यपाल ने बंगाल की उत्सवधर्मी संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा और काली पूजा जैसे पर्व केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक समरसता, सामूहिकता और सांस्कृतिक वैभव के उत्सव भी हैं. इन आयोजनों के माध्यम से बंगाल की सांस्कृतिक पहचान देश और दुनिया के सामने उजागर होती है. उन्होंने कहा कि बंगाल की पाक-परंपरा अपनी विशिष्टता, विविधता और आत्मीयता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. पारंपरिक व्यंजनों की मिठास और बांग्ला भाषा की मधुरता वहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है.

celebrated bengal foundation day
बंगाली समुदाय को सम्मानित करते राज्यपाल (ईटीवी भारत)

1947 को बंगाल का हुआ था निर्माण

राज्यपाल ने कहा कि सांस्कृतिक समृद्धि के साथ-साथ पश्चिम बंगाल ने उद्योग, कृषि, शिक्षा, विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की है. देश की आर्थिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रगति में बंगाल की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है और भविष्य में भी बनी रहेगी. उन्होंने पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों की निरंतर शांति, समृद्धि एवं विकास की कामना की. इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने स्वागत भाषण में पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज ही के दिन 1947 में इस राज्य का निर्माण हुआ.

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में आत्मीयता का संबंध है. राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की रचना भी बंगाल की देन है. दुर्गा पूजा और काली पूजा जैसे पर्व भी यहां धूमधाम से मनाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि बंगाल न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से भी देश के अग्रणी राज्यों में रहा है. सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम जहां भी रहें अपने राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहें.

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