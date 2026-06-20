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लोकभवन में मना बंगाल स्थापना दिवस, राज्यपाल ने कहा- बंगाल ज्ञान, सांस्कृतिक और चेतना की रही भूमि

बंगाली समुदाय को सम्मानित करते राज्यपाल ( ईटीवी भारत )