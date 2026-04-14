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पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए यूपी के सात नेता बनाए गए कांग्रेस के स्टार प्रचारक, राहुल गांधी के साथ ही अजय राय भी शामिल

कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची. ( Photo Credit; ETV Bharat )