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पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए यूपी के सात नेता बनाए गए कांग्रेस के स्टार प्रचारक, राहुल गांधी के साथ ही अजय राय भी शामिल

40 स्टार प्रचारक की सूची में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का नाम 26 में नंबर पर, इमरान प्रतापगढ़ी भी सूची में.

कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची.
कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 2:38 PM IST

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लखनऊ: पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में उत्तर प्रदेश से 7 नाम हैं. कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है. इस पर कांग्रेसजनों ने अजय राय को बधाई दी है और शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया. 40 स्टार प्रचारक की सूची में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का नाम 26 में नंबर पर दर्ज है.

कांग्रेस की ओर से जारी सूची.
कांग्रेस की ओर से जारी सूची. (Photo Credit; ETV Bharat)

कांग्रेस पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई है, उसमें कुल 40 नाम हैं. उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी को सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले और राजस्थान से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी 14 वें नंबर पर और प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को 19 वें नंबर पर इस सूची में शामिल किया गया है.

उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकीं पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है. सूची में उनका नाम 24 वें नंबर पर है. 26 वें नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का नाम शामिल है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है उनका नाम सूची में 27 नंबर पर है, जबकि नदीम जावेद को इस सूची में 33 वें स्थान पर नाम दर्ज कर शामिल किया गया है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव चुनाव के द्वितीय चरण 29 अप्रैल 2026 को संपन्न होने वाले चुनाव के प्रचार के लिए स्टार प्रचारक नियुक्त होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दी गई जिम्मेदारी का पूर्ण समर्पण से निवर्हन करूंगा. पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी मजबूती के साथ कार्य करूंगा.

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