बंगाल चुनाव: ममता-केजरीवाल के बीच 'इमोशनल कार्ड', चुनाव से पहले फोन पर मंत्रणा
केजरीवाल ने ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस चुनौतीपूर्ण समय में उनके साथ हैं.
Published : April 22, 2026 at 3:22 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच विपक्षी एकता की एक नई पटकथा लिखी जा रही है. पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिल्ली से बड़ा नैतिक बल मिला है. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात कर न केवल उनका कुशलक्षेम जाना, बल्कि चुनाव को लेकर उनके प्रति अपना पूर्ण समर्थन भी व्यक्त किया. यह बातचीत पूरी तरह से 'भावनात्मक' रही, जो दोनों नेताओं के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंधों को रेखांकित करती है. इसे केजरीवाल ने स्वयं साझा किया.
सियासी नहीं, 'पारिवारिक' दिखा रिश्ता
केजरीवाल और ममता बनर्जी के बीच हुई यह बातचीत लगभग 15 से 20 मिनट तक चली. इस दौरान राजनीति से अधिक भावनात्मक पहलुओं पर जोर रहा. बातचीत में उन पुराने दिनों का जिक्र हुआ जब ममता बनर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के धरने में शामिल होने पहुंची थीं.
Just spoke to Mamta didi on phone. Expressed complete solidarity and support. She is fighting one of the most difficult battles, which is also one of the most important battles for Indian democracy. Modi ji will lose, inspite of misusing all institutions including CEC— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 22, 2026
विपक्षी एकजुटता को धार देने की कोशिश
राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चुनाव से ऐन पहले केजरीवाल का ममता को फोन करना एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. बंगाल में एक बड़ा वर्ग हिंदी भाषी है, जहां केजरीवाल की एक खास छवि है. उनके समर्थन से तृणमूल कांग्रेस (TMC) को मनोवैज्ञानिक लाभ मिल सकता है. दोनों ही नेता केंद्र सरकार की नीतियों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के सक्रिय होने को लेकर एक जैसा रुख रखते हैं.
फोन पर हुई इस चर्चा में 'संघीय ढांचे' की रक्षा पर भी बात हुई है. भारतीय राजनीति में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी को 'स्ट्रीट फाइटर्स' के रूप में देखा जाता है. राजनीतिक विश्लेषक मनोज मिश्र ने बताया कि "ममता दीदी और केजरीवाल का रिश्ता केवल राजनीति तक सीमित नहीं है. यह दो ऐसे नेताओं का मिलन है जिन्होंने अपनी जमीन शून्य से तैयार की है. केजरीवाल जानते हैं कि बंगाल में ममता की जीत उनके लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर संजीवनी का काम करेगी."
भाजपा ने साधा निशाना, बताया 'डर का गठबंधन'
इधर, इस बातचीत पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने कहा कि बंगाल की जनता ममता सरकार के कुशासन से ऊब चुकी है. अब चाहे दिल्ली से समर्थन आए या कहीं और से, परिवर्तन निश्चित है. भाजपा के अनुसार, यह बातचीत दो ऐसे नेताओं के बीच है जो अपनी जमीन खिसकते देख एक-दूसरे का सहारा ढूंढ रहे हैं.
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