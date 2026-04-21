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23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान, छत्तीसगढ़ में भी गरमाई चुनावी सियासत, सीएम साय ने कहा बनेगी हमारी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ. वहां की जनता को सिर्फ बरगलाने का काम किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव में चार विधानसभा क्षेत्र में मैं गया हूं, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के नामांकन के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ. जहां तक पश्चिम बंगाल में लोगों का रुझान देखने को मिला है, इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आम जनता ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को पश्चिम बंगाल से हटाएगी.

पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारी स्थिति मजबूत है, वहां पर हमारी सरकार बनेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी के सभी नेता मजबूती से पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगे हुए हैं. सबसे बड़ी बात है कि वहां की जनता ने इस बार ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार को बदलने का मन बना लिया है.

रायपुर: पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा. पहले चरण के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां अपने अंतिम रूप में हैं. छत्तीसगढ़ के कई नेता पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. वहां पर जो स्थिति है उसे बीजेपी के नेता अपने लिए बहुत बेहतर बता रहे हैं.

बंगाल में परिवर्तन तय

पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र दिया है, वह आम जनता की खुशहाली, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा. उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास का यह स्पष्ट रोडमैप है. उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय है. जनता ममता बनर्जी सरकार से छुटकारा चाहती है. विपक्ष जिस तरह से काम कर रहा है उसका असली चेहरा अब सामने आता जा रहा है.

अरुण साव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस द्वारा राजनीति के लेकर कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा एक परिवार के बारे में सोचती है, जबकि भाजपा देश की महिलाओं और जनता को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. अरुण साव ने कहा कि यहा वजह है कि कांग्रेस की राजनीति हासिए पर गई है. बंगाल की जनता भी महिलाओं के साथ हुए इस भेदभाव वाली राजनीति को बेहतर तरीके से समक्ष रही है. उन्होंने कहा कि जनता का कांग्रेस से विश्वास उठ चुका है. पार्टी के भीतर आपसी खींचतान और नेतृत्व की कमी साफ दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अनुशासन और तय प्रक्रिया का अभाव है. बंगाल चुनाव इस बार नया कार्तिमान स्थापित करेगा और वहां पर भाजपा की सरकार बनेगी.



भाजपा सरकार चाही का चल रहा नारा

पश्चिम बंगाल चुनाव के लेकर छ्त्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मैं बंगाल में लगातार चुनाव में रहा हूं. पश्चिम बंगाल में एक ही नारा चल रहा है कि बंगाल में भाजपा सरकार चाही. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वहां की जनता ममता बनर्जी की निर्मम सरकार के उब चुकी है, और वहां बदलाव करना चाहती है. वहां की जनता से हमने अपील की है कि आप मतदान जरुर करें.

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