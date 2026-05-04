बंगाल में जहां CM सुक्खू ने किया प्रचार, वहां कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होने के आसार
वेस्ट बंगाल के चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक बन कर प्रचार करने गए थे सीएम सुक्खू, किया था ये दावा...
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 5:11 PM IST
शिमला: सोमवार को देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की मतगणना की जा रही हैं. पश्चिम बंगाल समेत सभी 5 राज्यों में अप्रत्याशित चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं. सबसे बड़ा उलट फेर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां भाजपा प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है. मगर इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से भी ज्यादा बड़ी निराशा कांग्रेस के हाथ लगी है. कांग्रेस ने पहली बार सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आई है.
CM सुक्खू स्टार प्रचारक बन गए थे पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में साल 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी. राहुल गांधी समेत तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए प्रचार किया. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी स्टार प्रचारक बनाया गया था. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीन दिन पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए प्रचार किया था.
पश्चिम बंगाल में सीएम सुक्खू ने कही थे ये बात
इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पश्चिम बंगाल में प्रेस वार्ता करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में मतदाता यह सोचकर कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करें कि वह देश के सबसे बड़े विपक्षी दल को वोट करने जा रहे हैं. कांग्रेस पार्टी ने 20 साल बाद सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव में उतरी है और जनता को विश्वास दिलाती है कि राज्य में विकास की गंगा बहेगी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को वोट देना अन्याय होगा.
वेस्ट बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 18 अप्रैल को चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता गए थे. इस दौरान सीएम सुक्खू ने चौरांगी विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मानस सरकार के लिए वोट मांगे थे. हालांकि, दोपहर तक के रुझान में कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है. यहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मानस सरकार जमानत बचाने में भी असफल होते नजर आ रहे हैं. आलम ये है कि 21 में से 16 राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मानस सरकार केवल 1381 मत लेकर चौथे नंबर पर हैं. ऐसे में बंगाल चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हुए हैं.