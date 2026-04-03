पश्चिम बंगाल चुनाव पर जुबानी जंग : बीजेपी बोली ममता ने बनाया कटमनी सिंडिकेट, कांग्रेस का आरोप चुनाव में लग रहा छत्तीसगढ़ का पैसा
पश्चिम बंगाल चुनाव में हार जीत को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है.बीजेपी ने इस बार बंगाल जीतने का दावा किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 3, 2026 at 5:24 PM IST
रायपुर : पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में जीत के दावों के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर का शुरु है.छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं. बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी टीएमसी को सरकारी पैसा दे रही है और असामाजिक तत्वों का सिंडीकेट चला रही है.वहीं कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है. कांग्रेस ने आरोप लगाते हुआ कहा है कि यहां के बीजेपी नेताओं ने राज्य के पैसे को लूटा है और उसी पैसे को पश्चिम बंगाल में खर्चा कर रहे हैं.
टीएमसी ने बनाया का कटमनी क्लब - विजय शर्मा
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बंगाल की जनता इस बार सरकार वहां पर बदल देना चाहती है. ममता बनर्जी ने संगठन को एक अपराधी गतिविधि का केंद्र बना दिया है. वहां पर ऐसे क्लब बनाए हैं जिन्हें गलत तरीके से सरकारी पैसे दिए गए और उन लोगों के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है. कोई वहां पर घर बनाना चाहता है कोई व्यवसाय करना चाहता है जब तक वहां के लोगों से अनौपचारिक अनुमति न मिल जाए तब तक काम नहीं होगा.
पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त है. बंगाल की जनता इससे मुक्ति चाहती है. बंगाल में इस बात का एहसास जरूर हुआ है, बंगाल की जनता स्वयं बाहर आकर के वोट देना चाहती है. वह वर्तमान में जो टीएमसी की सरकार है उसे बदलना चाहती है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम
पीएम और गृहमंत्री के कार्यक्रम
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के कार्यक्रम तय हो रहे हैं. इसके तहत 10 और 11 अप्रैल को वे लोग वहां पर चुनावी रैली शुरू करेंगे. 12 को छोड़कर 13, 14 और 15 तारीख को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में है. इससे पहले भी वो अपनी बातों में कह चुके हैं कि वह पश्चिम बंगाल को पर्याप्त समय देंगे. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों का और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी कार्यक्रम तय हुए हैं.विजय शर्मा ने कहा कि वीआईपी दौरों को लेकर अलग-अलग टीमें काम कर रही हैं. इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चल रही सरकार से जनता ऊब चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है.
बंगाल में कानून का राज खत्म है-अरुण साव
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बार-बार यह कहती रही है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है. पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है. ममता बनर्जी जिस तरीके से तानाशाही कर रही हैं, ममता बनर्जी जिस तरीके की सरकार चल रही हैं जनता की जान माल की रक्षा नहीं कर पा रही हैं.
कानून का राज ना हो यह राज्य की दशा और दिशा को बतलाता है. आज पश्चिम बंगाल की जनता उससे परेशान है और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी- अरुण साव,डिप्टी सीएम
''बंगाल में लगा रहा छत्तीसगढ़ का पैसा''
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस संचार मीडिया के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो भी नेता हैं यह लोग अपना पैसा खपाने के लिए पश्चिम बंगाल गए हुए हैं. छत्तीसगढ़ की जनता को लूटकर जो पैसा इन लोगों ने कमाया है इस पैसे को पश्चिम बंगाल में खर्च करने के लिए गए हुए हैं. लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता इन्हें कोई भाव नहीं देने वाली.इन्हें किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा.
टेकलगुड़ा की टीस आज भी है जिंदा, जवानों की शहादत ने बदली रणनीति, अब नक्सल मुक्त सुकमा
महासमुंद जिला कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़, आपस में ही भिड़े कांग्रेसी, पुलिस तक पहुंचा मामला
MCB जिले में वन विभाग ने अवैध कब्जों पर चलाया बुलडोजर, अतिक्रमण पर की कार्रवाई, प्रभावित बोले- नोटिस नहीं मिला