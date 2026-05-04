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WB Election Result : बंगाल फतह में भाजपा की रणनीति को राजस्थान के 50+ नेताओं का साथ...

राजस्थान से भेजे गए नेताओं में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद सीपी जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व मंत्री जितेंद्र गोठवाल, पूर्व विधायक अशोक परनामी, डॉ. मनोज राजोरिया सहित कई नाम शामिल रहे. इनकी भूमिका केवल प्रचार तक सीमित नहीं रही, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना, स्थानीय मुद्दों को समझना और व्यापारिक-सामाजिक संगठनों से संपर्क साधना भी उनकी जिम्मेदारी थी.

10 से 12 लाख प्रवासी राजस्थानी : पश्चिम बंगाल में अनुमानित 10 से 12 लाख प्रवासी राजस्थानी निवास करते हैं, जिनमें अधिकांश मारवाड़ी व्यापारी वर्ग से हैं. व्यापार और उद्योग में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए भाजपा ने इस सामाजिक-आर्थिक नेटवर्क को चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया. पार्टी का मानना था कि इन समुदायों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर चुनावी समर्थन को मजबूत किया जा सकता है.

इस जीत के पीछे भाजपा की एक खास रणनीतिक चर्चा में है- 'मारवाड़ी कनेक्शन'. पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में राजस्थान के 50 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी. इन नेताओं को उन इलाकों में सक्रिय किया गया, जहां बड़ी संख्या में मारवाड़ी और राजस्थानी समुदाय के लोग रहते हैं, विशेषकर कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में.

जयपुर: पश्चिम बंगाल सहित असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली सफलता के बाद जश्न का माहौल है. खासतौर पर पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रदर्शन को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रदेश मुख्यालय पर ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया जा रहा है.

भाजपा की रणनीति का दूसरा अहम पहलू 'सांस्कृतिक और सामाजिक नेटवर्क' रहा. राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों में बड़ी संख्या में बंगाल के मजदूर और कामगार कार्यरत हैं. ऐसे में दोनों राज्यों के बीच मौजूद इस सामाजिक जुड़ाव को राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश की गई और रणनीति कामयाब रही.

इन नेताओं की फौज रही बंगाल की मैदान में :

भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री.

गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री.

राजेंद्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष.

अरुण चतुर्वेदी, वित्त आयोग अध्यक्ष.

सीपी जोशी, सांसद.

कैलाश चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री.

जितेंद्र गोठवाल, विधायक.

अतुल भंसाली, विधायक.

अशोक परनामी, पूर्व विधायक.

अशोक सैनी, पूर्व प्रदेश मंत्री.

वासुदेव चावला, पूर्व प्रदेश मंत्री.

पवन दुग्गल, पूर्व विधायक.

नीरज जैन, भाजपा नेता.

विष्णु चेतानी, भाजपा नेता.

लादू लाल तेली, भाजपा नेता.

शंकर सिंह राजपुरोहित, पूर्व विधायक.

कमलेश पुरोहित, भाजपा नेता.

डॉ. मनोज राजोरिया, पूर्व सांसद.

देवकिशन मारू, युवा मोर्चा.

सीएम भजनलाल शर्मा की मारवाड़ी समाज के साथ बैठक : हरियाणा और दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक दौरे किए थे. अपने दौरे के दौरान सीएम ने सिलीगुड़ी, हावड़ा उत्तर, बैरकपुर समेत छह विधानसभा क्षेत्रों में सभाओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने मारवाड़ी समाज और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कर भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की थी.

बंगाल में भजनलाल (ETV Bharat File Photo)

सीएम ने बैठकों में समाज के मुद्दों, व्यापारिक संभावनाओं और सांस्कृतिक संबंधों को लेकर चर्चा करते हुए मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया था और मारवाड़ी समाज को पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद सुरक्षित माहौल की गारंटी दी थी. सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मारवाड़ी समाज देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाता है और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है.

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प्रवासी राजस्थानियों ने निभाई अहम भूमिका : प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विश्वास की जीत बताया. बंगाल की जनता ने 'मोदी की गारंटी' पर भरोसा जताते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया. बगड़ी ने बताया कि भाजपा लंबे समय से प्रवासी राजस्थानियों को पार्टी की नीतियों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों से जोड़ने का प्रयास कर रही है.

पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में प्रवासी राजस्थानी, खासकर मारवाड़ी समुदाय, व्यापार और सामाजिक क्षेत्रों में मजबूत प्रभाव रखते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान से वरिष्ठ नेताओं की टीम को बंगाल भेजा गया था. 50 से ज्यादा नेताओं ने प्रवासी राजस्थानियों से संवाद स्थापित कर उन्हें मोदी सरकार की योजनाओं और गारंटी से जोड़ा. पार्टी का मानना है कि इस रणनीति से चुनाव में सकारात्मक माहौल बना और भाजपा को इसका लाभ मिला.