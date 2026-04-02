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ममता दीदी के राज में केवल बांग्लादेशी हुए मालामाल, बंगाल में बोले मोहन यादव

बंगाल में बोले मोहन यादव, ममता राज में केवल बांग्लादेशी मालामाल ( Source : Mohan Yadav X handle )

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ममता दीदी बंगाली मानुष के अधिकारों को बांग्लादेश को देने पर तुली हुई हैं. इसलिए यह चुनाव नहीं धर्म युद्ध है. इस माहौल में श्री राम का मंत्र हम सभी को ताकत दे रहा है. आज हमारे बंगाल में यहां का युवा-महिला-गरीब-किसान, सभी लोग बदलाव के लिए खड़े हो गए हैं. सब अपनी आन-बान-शान के लिए लड़ रहे हैं. आज दुनिया की कोई ताकत बीजेपी को बंगाल में सत्ता हासिल करने से रोक नहीं सकती. उन्होंने कहा कि आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि रिजल्ट आने वाला है, भाजपा जीतने वाली है.

भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को बंगाल के चुनावी दौरे पर थे. सीएम डॉ. मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता दीदी के राज में लोग पलायन को मजबूर हैं. कोई ओडिशा जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई झारखंड जा रहा है. उन्होंने कहा कि बंगाल का नौजवान तो कंगाल हो रहा है और घुसपैठिये बांग्लादेशी मालामाल हो रहे हैं. डॉ. मोहन यादव पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन सभा में पहुंचे थे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "आज ममता दीदी ने 77 समुदाय की ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियां जोड़ दीं, हिंदुओं को नहीं जोड़ा, मैं पूछना चाहता हूं कि वोट के लिए ऐसा पागलपन क्यों करना. इसलिए बंगाल के लोगों ने कसम खाई है भाजपा को सत्ता में लाने की. अब ममता दीदी को बाय-बाय करने का टाइम आ गया है."

उन्होंने कहा कि ममता की सरकार में शिक्षक घोटाला हुआ, 26 हजार नियुक्तियां रद्द की गईं. उनके शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला हुआ. ममता ने केवल हिंदुओं का अपमान किया है. उन्होंने 24788 से ज्यादा मुकदमे दायर कर बहनों को लज्जित किया है. ये सारी परेशानियां खत्म करने का समय आ गया है. अब बंगाल को आगे बढ़ाने का समय आ गया है.

मोहन यादव बोले ये ममता दीदी को बाय बाय कहने का समय (Source : Mohan Yadav X handle)

ममता की सरकार में बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा मिला

मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "आज बंगाल की धरती पर बांकुरा जिले से हमारे पांच प्रत्याशियों के नामांकन जमा करने के लिए मैं मध्य प्रदेश से आया हूं. जिस प्रकार से यहां हमारे कार्यकर्ताओं के बीच माहौल दिखाई दे रहा है मुझे इस बात की प्रसन्नता है इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत हर एक कार्यकर्ता जोश और उत्साह से भरा हुआ है. बंगाल में ममता दीदी की सरकार से सभी लोग परेशान हैं. बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया, हिंदुओं को अपमानित किया गया.

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आज वह सारा हिसाब चुकता करने का लोकतंत्र में सबसे बड़ा अवसर चुनाव का होता है. ऐसे में निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सभी घुसपैठियों सहित सभी प्रकार के आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई हो रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे में जनता का रुझान भाजपा के साथ है और निश्चित रूप से बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी."