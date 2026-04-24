'दीदी का खेला खत्म.. बंगाल में खिलेगा कमल', मंगल पांडे का दावा- BJP की जीत तय
मंगल पांडे ने दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'दीदी का खेला खत्म हो चुका है.'
Published : April 24, 2026 at 5:54 PM IST
पटना: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और 29 अप्रैल को अंतिम चरण का मतदान होगा. पहले फेज की बंपर वोटिंग से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है. बीजेपी के बंगाल प्रभारी मंगल पांडे इसे अपनी पार्टी के लिए बेहतर संकेत मान रहे हैं. उनका दावा है कि पहले चरण मतदान से ये तय हो गया कि बंगाल में 'कमल' खिलने जा रहा है.
बंगाल में खिलेगा 'कमल': ईटीवी भारत से बातचीत में मंगल पांडे ने कहा कि बंगाल में जो मतदान हुआ है, वो ऐतिहासिक है. आजादी के बाद किसी भी प्रदेश में इतना मतदान कही भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है. जिस तरीके से मां-बहन ने बूथ पर आकर वोट डाला और सुबह से ही लाइन लगी रही, यह बड़ी बात है. उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट बदलाव का संदेश है और यह संकेत भी है.
"जो 152 सीटों पर चुनाव हुए हैं. उसमें भारतीय जनता पार्टी 110 सीट पर चुनाव जीत रही है. दूसरे फेज का जो मतदान होगा, वह इससे भी बेहतर होगा और वह बेहतर परिणाम देकर जाएगा. एक बड़े बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल की सेवा करने के लिए बनेगी."- मंगल पांडे, बंगाल प्रभारी, पश्चिम बंगाल
बंगाल की राजनीति बिहार की राजनीति से कैसे अलग है? इस सवाल पर मंगल पांडे ने कहा कि वहां एक चीज स्पष्ट थी कि जनता वर्तमान सरकार से ऊब गई थी. वहां के नौजवानों में सरकार को बदलने की पूरी लालसा थी. लोगों की इच्छा थी कि सरकार से मुक्ति पाएं.
ममता के खिलाफ महिलाओं में गुस्सा: बीजेपी प्रभारी ने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ मां-बहनों के दिल में गुस्सा था, क्योंकि मां बहनों की इज्जत पर स्मिता पर वहां खतरा था. वहां की मां बहनें अपने को असुरक्षित महसूस करती है. उनके दिल में भय है वह भय के वातावरण से बाहर निकलना चाहती थी. वह पूरे भरोसा के साथ जीना चाहती थी. इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां नारा दिया 'भय आउट भरोसा इन' मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश हो रहा है और भरोसे वाली सरकार बनेगी.
बंगाल में हो चुका है 'खेला': ममता बनर्जी के 'खेला होवे' के दावे पर बंगाल बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि बंगाल में दीदी का खेला खत्म हो चुका है. उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल में खेला यही होगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उनका खेल खत्म होगा. हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं मैं तो यह कहता हूं पूर्ण बहुमत से ज्यादा के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं.'
ये भी पढ़ें:
सम्राट चौधरी पर बंगाल में 'कमल' खिलाने की जिम्मेदारी, बिहारी और OBC वोट बैंक पर नजर
SPG या शॉपकीपर..कौन है पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाला? 24 घंटे में ही बदल गई किस्मत