ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल की उपमुख्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल जामताड़ा पहुंचीं, कहा-टीएमसी के अत्याचार से बंगाल की जनता को मिली मुक्ति

पश्चिम बंगाल की उपमुख्यमंत्री अग्निमित्र पॉल जामताड़ा पहुंचीं. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

Agnimitra Paul
जामताड़ा में पश्चिम बंगाल की उपमुख्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल का स्वागत करते भाजपा कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जामताड़ा: पश्चिम बंगाल की उपमुख्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल गुरुवार को देवघर जाने के क्रम में थोड़ी देर के लिए जामताड़ा में रुकीं. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस मौके पर अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व की बंगाल सरकार पर निशाना साधा.

पश्चिम बंगाल की उपमुख्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल का जामताड़ा के चंचला मंदिर चौक पर भव्य स्वागत किया गया. भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अग्निमित्रा पॉल को मां चंचला देवी का प्रतीक चिन्ह देकर और शॉल देकर उनका सम्मान और अभिनंदन किया.

पश्चिम बंगाल की उपमुख्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

देवघर के बैद्यनाथ मंदिर जा रहीं थी अग्निमित्रा पॉल

पश्चिम बंगाल की उपमुख्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने जा रही थीं. इस क्रम में जामताड़ा में थोड़ी देर के लिए रुकी थीं. इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आम जनता के लिए काम करने की अपील की.

पश्चिम बंगाल में अत्याचार की सरकार खत्म हुई

इस मौके पर मीडिया से बातचीत में पश्चिम बंगाल की उपमुख्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि टीएमसी के अत्याचार से जनता को मुक्ति मिली है और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है. वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार आम जनता के हितों के लिए काम कर रही है. मीडिया से बातचीत के बाद पश्चिम बंगाल की उपमुख्यमंत्री देवघर के लिए रवाना हो गईं.

ये भी पढ़ें-

बंगाल में एसआईआर नहीं, तो लगेगा राष्ट्रपति शासन- अग्निमित्रा पाल

बंगाल जैसे झारखंड के हालात, राज्य सरकार की नीतियों से महिलाओं में आक्रोशः अग्निमित्रा पाल

ममता की सरकार में मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं कहीं झारखंड का भी वही हाल न हो जाए- अग्निमित्रा पॉल

TAGGED:

JAMTARA
WEST BENGAL DEPUTY CM
अग्निमित्रा पॉल
चंचला मंदिर
AGNIMITRA PAUL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.